ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ледь не відправили на шашлик тварину із заповідника: деталі скандалу у Вінниці

STYLERЖиття    03.05.2019 - 16:51
Ледь не відправили на шашлик тварину із заповідника: деталі скандалу у Вінниці
Косулю ледь не відправили на шашлик (pixabay.com)

Зоозахисники запідозрили місцевих єгерів у знущанні над твариною

Зоозахисники у Вінниці звинуватили місцевих єгерів в тому, що вони хотіли пустити косулю на святковий шашлик. Подробиці події розповіли в сюжеті ТСН.

Зоозахисник Дмитро розповів, що в його двір кілька днів тому забігла дика косуля. Він пошкодила огорожу, і Дмитро хотів відразу ж випустити її на волю, але виявив, що тварина травмована. Поруч з будинком знаходиться заповідник і траса і він припустив, що косуля вибігла на дорогу і її травмувала машина. Він сповістив про подію єгерську службу і незабаром за косулею приїхав чоловік, який назвався єгерем. Тварину він пообіцяв доставити в лісове господарство.

Проте Дмитро йому не повірив, так як на автомобілі була написана назву ресторану, який знаходиться по сусідству.

"На машині було написано назву ресторану. Я так зрозумів, що нічого доброго з цього не вийде. Ми злякалися, що її просто можуть забрати на шашлик", - розповів Дмитро.

Він разом з сусідами зателефонував до місцевої організації по захисту тварин і протягом доби активісти виявили автомобіль, за кермом якого був старший єгер мисливського господарства. У багажнику лежала зв'язана поранена косуля, роги в неї були спиляні.

Машина насправді належить ресторану, але за словами єгеря, коли йому подзвонили і повідомили про поранену тварину, іншого транспорту не було і він попросив власників ресторану позичити автомобіль. Спиляні роги і те, що тварина зв'язана, єгеря пояснили просто – тварина поводила себе агресивно.

"Вона вдарила один раз в пах, другий в руку. Це була вимушена міра, щоб врятувати її і надати допомогу. Це для тварин процедура не болюча, це як людині нігті обрізати", - так прокоментував ситуацію єгер.

Ледь не відправили на шашлик тварину із заповідника: деталі скандалу у Вінниці

Постраждала косуля (скріншот)

Однак зоозахисники стверджують, що це навмисне знущання над твариною. З'ясувалося, що за добу після того, як єгер забрав косулю, він так і не показав її ветеринарам. Пояснив, що зараз свята і вихідні. Волонтери забрали тварину в клініку і показали лікарям.

"При огляді виявили гематоми хребта, гематоми передньої лопатки, пошкодження печінки. Швидше за все, це машина, тому що там бічне дотику по всій правій стороні", – розповіла ветеринар Лілія Романенко.

Косулі призначили лікування і відправили в реабілітаційний центр. Волонтери повідомили, що вона вже почала поправлятися. Єгері тут же почали просити, щоб тварину повернули в заповідник, але зоозахисники відмовились і пообіцяли написати заяву в поліцію.

У Вінниці зоозахисники врятували косулю, яку хотіли відправити на шашлик (YouTube/ТСН)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Миколаєві тварини загинули в закритій квартирі.

А також розповідали про те, що під рівним десяток собак заморили голодом.

Річниця Чорнобильської трагедії: вчений показав шокуючі фотографії тварин Під Дніпром гинуть сотні коней: що відбувається
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України животныезоозащитники
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся