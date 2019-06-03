Чуть не линчевали: в Сумах суд вернул в СИЗО убийцу, которого ранее отпустил (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Серийного убийцу в Сумах суд отпустил неделю назад. Общество вскипело

Убийцу двух девушек оставили под стражей на 60 суток, вернув 3 июня в СИЗО до 1 августа. Соответствующее решение принял Ковпаковский суд в Сумах. Отметим, сегодня что под стенами местного "дворца Фемиды" собралось более сотни людей, возмущенных тем, что преступник с пожизненным сроком ранее был отпущен на свободу, передает 0542.ua.

Так, еще в 2005 году Евгения Тимченко приговорили за хладнокровное убийство 17-летней Ани Чубаренко и 25-летней Тани Согиной. Одну девушку он зарезал в лесополосе по дороге на пляж ради золотой цепочки, а вторую в ее же доме задушил и ограбил. У нелюдя обнаружили личные вещи убитых.

Через некоторое время, уже в колонии, Тимченко обратился в Европейский суд по правам человека и заявил, что признательные показания из него выбили правоохранители, мол, сам он не виновен, но знает убийц. По его словам, преступление совершили некие Александр и Сергей, при этом он был просто свидетелем. Относительно найденых у него вещей убитых девушек он заверил, что должен был продать их.

Фото: скриншот

В итоге Евгения Тимченко отпустили из под стражи, но судебное дело продолжается.

Так, несколько дней назад Евгений Тимченко, воспользовался лазейкой в законодательстве и занятостью судьи, после 14 лет заключения вышел на свободу. Когда об этом стало известно, общественность была просто потрясена.

Видео: YouTube / ТСН

3 июня под зданием суда в Сумах собрались неравнодушные граждане, а также матери убитых девушек. Люди держали в руках плакаты с фото погибших и еле сдерживали эмоции, ведь вина человека была полностью доказана, но сейчас он свободно ходит по городу и может совершить очередное злодеяние.

Фото: 0542.ua

На суде сторона обвинения просила отправить Тимченко в СИЗО, так как ранее он "пытался избежать следствия, изменить внешний вид, также, по показаниям свидетелей, известно, что Евгений имеет вспыльчивый характер, поэтому опасен для общества".

Кроме того, в колонии, где он сидел, обвиняемому дали отрицательную характеристику.

Видео: YouTube / Свідок НТН

2 июня суд поддержал прошение прокурора, и Евгения взяли под стражу.

Сложно спрогнозировать, что бы его ждало в противном случае, если бы покинул зал суда без наручников.

Как сообщалось ранее, в Александрии под Кировоградом уже более двух лет тянется судебный процесс над подозреваемым в совершении ритуальных убийств, маньяком Владимиром Никитюком. Он успел неплохо узнать юридические тонкости и теперь активно применяет их на практике, пытаясь избежать наказание.

Также ранее в Одесской области Светлана Шевченко, мать убитой Марьяны Рознетовской, заявляла, что болградский "мясник" Сергей Глушков может выйти на свободу, так как его отец дает взятки.