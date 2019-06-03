Ледь не лінчували: у Сумах суд повернув у СІЗО вбивцю, якого раніше відпустив (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Серійного вбивцю в Сумах суд відпустив тиждень тому. Суспільство закипіло

Вбивцю двох дівчат залишили під вартою на 60 діб, повернувши 3 червня у СІЗО до 1 серпня. Відповідне рішення прийняв Ковпаківський суд у Сумах. Зазначимо, що сьогодні під стінами місцевого "палацу Феміди" зібралося більше сотні людей, обурених тим, що злочинець із довічним терміном раніше був відпущений на свободу, передає 0542.ua.

Так, ще у 2005 році Євгена Тимченка засудили за холоднокровне вбивство 17-річної Ані Чубаренко і 25-річної Тані Согіної. Одну дівчину він зарізав у лісосмузі по дорозі на пляж заради золотого ланцюжка, а другу в її ж будинку задушив і пограбував. У нелюдя виявили особисті речі вбитих.

Через деякий час, вже в колонії, Тимченко звернувся до Європейського суду з прав людини та заявив, що свідчення з нього вибили правоохоронці, мовляв, сам він не винний, але знає вбивць. За його словами, злочин скоїли такі собі Олександр та Сергій, при цьому він був просто свідком. Щодо знайдених у нього речей убитих дівчат він запевнив, що повинен був продати їх.

Фото: скріншот

У підсумку Євгена Тимченка відпустили з-під варти, але судова справа триває.

Так, кілька днів тому Євген Тимченко, скористався лазівкою в законодавстві і зайнятістю судді, після 14 років ув'язнення вийшов на свободу. Коли про це стало відомо, громадськість була просто приголомшена.

Відео: YouTube / ТСН

3 червня під будівлею суду в Сумах зібралися небайдужі громадяни, а також матері убитих дівчат. Люди тримали в руках плакати з фото загиблих і ледве стримували емоції, адже вина людини була повністю доведена, але зараз вона вільно ходить по місту і може скоїти черговий злочин.

Фото: 0542.ua

На суді сторона звинувачення просила відправити Тимченка у СІЗО, адже раніше він "намагався уникнути слідства, змінити зовнішній вигляд, також, за свідченнями свідків, відомо, що Євген має запальний характер, тому небезпечний для суспільства".

Крім того, в колонії, де він сидів, обвинуваченому дали негативну характеристику.

Відео: YouTube / Свідок НТН

3 червня суд підтримав прохання прокурора, і Євгена взяли під варту.

Складно спрогнозувати, що його чекало у іншому випадку, якщо б залишив залу суду без наручників.

Як повідомлялося раніше, в Олександрії під Кіровоградом вже більше двох років тягнеться судовий процес над підозрюваним у скоєнні ритуальних вбивств, маніяком Володимиром Нікітюком. Він встиг непогано дізнатися юридичні тонкощі і тепер активно застосовує їх на практиці, намагаючись уникнути покарання.

Також раніше в Одеській області Світлана Шевченко, мати вбитої Мар'яни Рознетовской, заявляла, що болградський "м'ясник" Сергій Глушков може вийти на свободу, бо його батько дає хабарі.