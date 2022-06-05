"Чудо-средство для похудения" яблочный уксус. Что будет, если пить его целый месяц

Яблочный уксус - один из популярных и при этом сомнительных методов похудения. По некоторым данным употребление ежедневно уксуса без особой корректировки питания может помочь сбросить вес. Но так ли это?

Автор статьи решила провести исследование и пила уксус в течение месяца, при этом не изменив свой рацион и образ жизни. Она заметила определенные изменения, но уменьшение веса оказалось не главным эффектом.

Пить "чистый" уксус - удовольствие так себе, поэтому исследовательница сделала коктейль: на 230 мл теплой воды, 2 ст. л. уксуса, 1 ст. л. меда, немного корицы. Пила она его натощак каждое утро, и хотя уже через две недели экспериментаторшу выворачивало, она продолжала свое исследование.

Что изменилось за месяц

Яблочный уксус обуздал аппетит. Из-за этого автор статьи стала потреблять меньше пищи. И это помогло несколько снизить вес. То есть, уксус сам по себе калории или жир не будет "сжигать", однако повлияет на ваш аппетит.

Яблочный уксус помог пищеварению. Известно, что яблочный уксус потенциально помогает повысить уровень кислотности в желудке, чтобы помочь пищеварению. Также он может предотвратить газообразованию и вздутию живота, которые могут вызвать медленное пищеварение.

Исследовательница пришла к выводу, что ее здоровье улучшилось, хотя пить уксус - не очень приятно. Она решила время от времени возвращаться к такой практике ради "очищения организма".