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Быстрое похудение к лету: что случится с организмом уже через три дня голодания

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Пятница 03 июня 2022 11:59
Быстрое похудение к лету: что случится с организмом уже через три дня голодания Фото: Нужно ли быстро худеть (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Быстрое похудение с помощью многодневного голодания, бесспорно поможет вам сбросить вес, как говорится "к лету". Но и неприятных последствий от такого детокса тоже немало.

О том, что случается с телом в результате трехдневной голодовки, рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Сколько вы сбросите, если будете голодать три дня

По словам медика, если вы голодаете в течение 3 дней и пьете только воду, вы можете потерять от 2 до 3 кг веса и 2-3 см в окружности талии.

Дело в том, что в процессе голодания организм будет постепенно переходить от "сжигания глюкозы" к "сжиганию жира", чтобы достичь цели похудения.

"Во время голодания организм сначала потребляет глюкозу из крови, чтобы обеспечить себя энергией, а потом тело начинает расщеплять гликоген печени и мышечный гликоген для производства глюкозы", - пишет медик.

Средний взрослый человек имеет лишь около 100 граммов гликогена, и если вы голодать больше 12 часов, гликоген исчерпается.

В этот момент ваше тело начнет сжигать жир, хранящийся в вашем теле, для получения энергии.

Плохие последствия от такого похудения

Если вы решили быстро похудеть к лету, стоит помнить, что голодание для похудения очень эффективно в краткосрочной перспективе, но оно может ухудшить состояние вашего здоровья.

В частности такой детокс негативно повлияет на работу желудочно-кишечного тракта, снизит скорость метаболизма и повредит иммунную систему.

Ранее мы писали о диете, которая может уберечь от распространенного вида рака. Медики говорят, что употребление определенных продуктов влияет на рост опухолей.

Также сообщалось про молочный продукт, который нужно употреблять ежедневно.

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