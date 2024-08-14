8 несподіваних застосувань мікрохвильовки, які вас дуже здивують

Вашу мікрохвильову піч можна використовувати не тільки для розігрівання залишків піци. Ще вона здатна творити справжні дива з різними речами. Як саме може допомогти мікрохвильовка у домашніх справах?

РБК-Україна (проект Styler) підготувало 8 незвичайних, але дуже корисних способів відновити старі речі або продукти за допомогою мікрохвильовки.

Фарбування тканин

Фарбування тканини може бути досить складним і брудним процесом. Однак є просте рішення - мікрохвильова піч. Змішайте фарбу з водою в мисці та занурте в неї тканину. Встановіть мікрохвильову піч на 1-2 хвилини, залежно від типу тканини, а потім витягніть і промийте - готово!

Розм’якшення підсохлої туші

Викидати висохлу туш шкода, але є простий спосіб її відновити. Помістіть паличку з тушшю поруч із чашкою води в мікрохвильову піч і підігрійте на 30-40 секунд, щоб повернути її до використання.

Відділення марок

Колекціонуєте марки? Якщо так, ось простий спосіб їх відділити від конвертів. Нанесіть кілька крапель води на марку, покладіть конверт в мікрохвильову піч на 4-5 секунд і побачите результат.

Оживлення черствого хліба

Не поспішайте викидати хліб, який став твердим. Накрийте його вологим кухонним рушником і помістіть у мікрохвильову піч на 10 секунд. Повторюйте цей процес, поки хліб не стане м’яким знову.

Дезінфекція обробної дошки

Обробні дошки часто стають осередками бактерій. Щоб їх дезінфікувати, спочатку протріть поверхню половинкою лимона. Потім помістіть дошку в мікрохвильову піч на одну хвилину на максимальній потужності.

Молочна пінка

Не потрібно витрачати гроші на лате в кав’ярні, коли ви можете приготувати пінку вдома. Заповніть банку молоком наполовину, потрясіть і поставте в мікрохвильову піч на 30 секунд без кришки.

Дезінфекція губок для посуду

Брудні губки можуть бути неприємними, але їх легко очистити. Замочіть губку у воді та підігрійте в мікрохвильовці протягом хвилини - всі бактерії повинні бути знищені.

Розкристалізація меду

Якщо мед, що стоїть на задній полиці, став твердим, не поспішайте його викидати. Відкрийте банку і підігрійте її в мікрохвильовці 30-60 секунд - мед знову стане м’яким і готовим до використання.