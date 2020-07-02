ЧП на курорте в Кирилловке: все базы отдыха на побережье срочно проинспектируют

В курортной Кирилловке на базе отдыха произошел инцидент - отдыхающих массово увозили в больницу кареты "скорой помощи" в инфекционное отделение с симптомами пищевого отравления. Как выяснилось, база отдыха "Днепровские зори" работала незаконно.

У пострадавших возьмут анализы на коронавирус. Как рассказали в пресс-службе Запорожской ОГА, случай на базе обсудили участники заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций региона.

По словам заместителя директора Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины Александра Мащака, отдыхающие на этой базе стали массово жаловаться на ухудшение состояния здоровья вечером 1 июля после приема пищи.

"По предварительным данным, отдыхающие отравились окрошкой. Окрошка - это блюдо без термической обработки продуктов, которое по санитарным нормам нельзя давать детям. Сегодня продолжается внеплановая проверка этого заведения оздоровления, возбуждено уголовное дело", - заявил он.

Всего в Якимовскую центральную районную больницу попало 13 отдыхающих, из них 8 детей и 5 взрослых. Сейчас они находятся на стационарном лечении и имеют среднюю степень тяжести кишечного отравления.

Как отметил первый заместитель главы ОГА Иван Федоров, эта база отдыха начала работу без необходимых разрешительных документов.

После нынешнего инцидента было принято решение провести на всех базах отдыха Азовского побережья в ближайшее время внеплановые проверки.

Ранее сообщалось, что в Кирилловке с баз отдыха десятки "скорых" увозят людей с температурой под 39 градусов.

Напомним также, что в мае в Запорожье произошла вспышка сальмонеллеза, были госпитализированы 12 человек.