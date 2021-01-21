ЧП в Харькове: всплыли новые скандальные подробности о сгоревшем здании (фото)

Пожар в Харькове в доме престарелых в четверг, 21 января, забрал жизни 15 человек, и еще 11 были госпитализированы. Страшная трагедия произошла на улице Нижняя Гиевсвкая, 150Б, в районе Холодная гора в двухэтажном здании, где нелегально работал частный хоспис под названием "Золотое время".

Примечательно, что в настоящее время сайт этого дома престарелых уже не работает, как и его Facebook-аккаунт. В то же время в интернете на справочных ресурсах указывается, что дом престарелых "Золотое время" расположен на окраине Харькова в Холодногорском районе по адресу ул. Техническая, 86.

Как говорится в описании учреждения на ресурсе "Spravkus.com", это пансионат европейского образца, где его постояльцам, в том числе и людям с инвалидностью, предлагают квалифицированную медицинскую помощь и заботу.

"Пансионат европейского образца "Золотое время" предоставляет профессиональный уход за пожилыми людьми, инвалидами. Компетентный медицинский персонал заботится о больных деменцией, болезнью Альцгеймера, Паркинсона. Помогает в реабилитации после травм, инфаркта или инсульта. В центре теплая домашняя атмосфера и комфортные условия проживания. Регулярно проводится уборка и кварцевание для здорового микроклимата. Доступны палаты с одно-, двух-, трех-, четырех- и пятиместным размещением. Постояльцев кормят вкусным диетическим питанием по режиму", - указывается в описании хосписа.

В то же время, как выяснилось, приют не был нигде официально зарегистрирован. По словам директора областного департамента соцзащиты населения Юрия Шпараги, такого учреждения, которое находится по этому адресу, ни в одном реестре Харьковской области не существует, сообщает "Суспільне".

Между тем стало известно, что ранее в этом здании размещался также реабилитационный центр, в котором оказывали услуги больным наркоманией.

Кроме того, по словам соседей сгоревшего дома, раньше там была порностудия. Также люди рассказали, что здание перед этим арендовали баптисты. А вот именно "дом престарелых" тут устроили лишь около года назад, говорится на Telegram-канале "Типичное ТХЗ Харьков".

На сайте "Пансионы UA", где приюту присвоено "топовое предложение", уточняется, что в частном доме престарелых "Золотое время" стоимость проживания для 1 человека - 450 гривен за сутки или 6 тысяч гривен в месяц.

Также в открытом доступе есть фото номеров в этом пансионате.

Дом престарелых "Золотое время" в Харькове (фото: pansionu.com.ua / apnews.com.ua)

После страшной трагедии 21 января правоохранители уже допросили владельца, заведующую и арендатора этого дома. Об этом рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко на заседании Кабмина.

Было установлено, что у владельца хосписа есть еще одно такое заведение, где находится 24 человека. Сейчас проводится проверка по наличию у него еще домов престарелых.

Ранее сообщалось, что по словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.

Напомним также, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний пожар в доме престарелых в Харькове. Глава государства требует от правительства и силовиков провести расследование.