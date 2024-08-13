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У чотирьох знаків Зодіаку розпочнуться нові часи. Карти Таро обіцяють їм здійснення мрії

У яких знаків Зодіаку розпочнеться нове життя (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Цей тиждень подарує здійснення мрії представникам чотирьох знаків Зодіаку. Карти Таро обіцяють їм початок нового життєвого етапу.

Яким знакам Зодіаку фантастично пощастить, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango.

Водолій

Вже днями ви зможете почати все з чистого аркуша. Карти Таро радять вам наважитися на нові звершення та більше не боятися перемог. Ви зможете стерти усі грані та перетворити свої мрії на реальність. Дійте сміливо та не затягуйте з важливими рішеннями.

Овен

До кінця тижня ви зможете познайомитись з цікавими людьми. На вас чекає потужний заряд енергії, завдяки якому ви отримаєте сили та бажання рухатися вперед. Не забувайте про кохання, приділяйте час своїй  другій половинці або погодьтеся на побачення, якщо ви ще в пошуку пари.

Телець

Ви отримаєте рідкісний шанс. Карти Таро вказують на те, що вам потрібно чітко сформулювати свої бажання. Мудра стратегія допоможе досягти успіху. Наважтеся на авантюру або спробуйте себе в чомусь новому. Настав час змін, дійте.

Близнюки

Пам'ятайте, дива дійсно можуть багато що змінити. Однак навряд чи нове життя починається в один момент. Будьте готові до плавного, але впевненого руху вперед. Вам не потрібно квапити події, незабаром ваші мрії стануть реальністю, дочекайтеся цього.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку спіймають успіх за хвіст.

Крім цього, читайте Таро-гороскоп для всіх знаків.

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