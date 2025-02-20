Чотири продукти, які містять таку ж кількість Омега-3, як і лосось

Омега-3 жирні кислоти бувають трьох основних типів: ALA (альфа-ліноленова кислота), яка міститься в джерелах рослинного походження, і DHA (докозагексаєнова кислота) і EPA (ейкозапентаєнова кислота), які містяться в основному в морських джерелах.

Дієтолог Елана Наткер розповіла, що лосось часто називають джерелом омега-3 жирних кислот, особливо EPA та DHA, що робить його чудовим і смачним вибором для збільшення споживання. У 85 грамах містить приблизно 1800 міліграмів Омега-3 жирних кислот.

Однак, існують і інші продукти, які містять ще більшу кількість цих незамінних жирних кислот.

Волоські горіхи

Коли справа доходить до Омега-3 жирних кислот, волоські горіхи є неймовірним рослинним варіантом, який фактично перевершує лосось за вмістом.

Приблизно 2500 мг ALA на порцію. Насправді, волоські горіхи є єдиним деревним горіхом, який є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот.

"Ви можете буквально схопити пачку волоських горіхів і вперед! Це робить волоські горіхи не тільки поживними, але й зручними та адаптованими вибором для збільшення споживання Омега-3 у щоденному раціоні", - додала дієтолог.

Насіння чіа

1 порція містить приблизно 5000 мг ALA Омега-3.

Насіння чіа є рослинним джерелом Омега-3 жирних кислот, зокрема ALA. За словами дієтолога Венді Базіліана, насіння чіа містять більше Омега-3 на порцію, ніж лосось, хоча тип кислоти відрізняється.

Насіння чіа можна легко включити в щоденну їжу - посипати йогурт, додавати в смузі або використовувати для приготування пудингу з чіа.

Скумбрія

Скумбрія забезпечує 5130 міліграмів Омега-3 жирних кислот на порцію (100 грамів). Це робить скумбрію одним із найбагатших природних джерел цих незамінних жирних кислот.

Риба є не тільки джерелом поживних речовин, але й економічно ефективнішим і екологічнішим варіантом, ніж деякі інші види риби. Вона має насичений смак, і її можна смажити на грилі та запікати.

Включення скумбрії у раціон не тільки збільшує споживання Омега-3, але й урізноманітнює страви, полегшуючи дотримання повноцінного та поживного плану харчування.

Оселедець

Ще одним чудовим джерелом Омега-3 жирних кислот є оселедець - це універсальна та ароматна риба, яку часто вживають у маринованому, копченому або свіжому вигляді, що робить її основною стравою багатьох кухонь світу.

Оселедець також є джерелом антиоксидантів, таких як вітамін Е, який підтримує імунну функцію та допомагає захистити клітини від окисного пошкодження.

Крім того, оселедець є джерелом вітаміну D і селену, що ще більше підвищує його статус продукту з високим вмістом поживних речовин.

Скільки Омега-3 слід споживати

Рекомендоване добове споживання Омега-3 жирних кислот залежить від типу та джерела. Загалом дорослі повинні прагнути до щоденного споживання приблизно 1,1 грама для жінок і 1,6 грама для чоловіків ALA (альфа-ліноленової кислоти), яка є рослинною омега-3, що міститься в таких продуктах, як насіння льону, насіння чіа та волоські горіхи.

Рекомендована кількість Омега-3 може змінюватися залежно від певних станів здоров’я або етапів життя, таких як вагітність або лікування певних захворювань.