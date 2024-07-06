Чорна кішка приносить невдачу чи попереджає про біду? Запам'ятайте раз і назавжди

Походження забобонів про чорну кішку

Зв'язки між людьми та кішками можна простежити до деяких із найдавніших цивілізацій світу, зокрема до Стародавнього Єгипту, де вони вважалися божественними символами.

Кішки також з'являлися в грецькій міфології, зокрема Геката, богиня магії, місяця і чаклунства, була описана як домашня тварина і фамільяр (надприродна істота, яка допомагає відьмі, згідно з європейським фольклором).

Письмові записи пов'язують чорних кішок з окультизмом ще в 13 столітті, коли 13 червня 1233 року папа Григорій IX видав офіційний церковний документ під назвою "Vox in Rama".

"У ньому чорні кішки були оголошені втіленням Сатани", - каже автор книги "Чорні коти розповідають: правдиві казки та образи, що надихають" Лейла Морган Вайлд.

Цей указ поклав початок інквізиції та санкціонованому церквою полюванню на єретиків та відьом. Спочатку він був задуманий для придушення зростаючого культу люциферіанців у Німеччині, але швидко поширився по всій Європі.

Кішки і відьми розглядалися як загроза для ранньої християнської церкви

На додаток до ранньої асоціації з Сатаною, кішки також стали нерозривно пов'язані з відьмами в середньовічній Європі. За словами вікканської жриці та авторки книги "Бульйон з казана: подорож мудрості через повсякденну магію" Серрідвен Фоллінгстар, відьми були досить поширені у дохристиянські язичницькі часи.

Хоча рання християнська церква в Європі співіснувала з відьмами, з набуттям влади церква почала бачити в них своїх конкурентів у боротьбі за серця і розум людей. Це призвело до масових полювань, переслідувань, катувань і вбивств жінок.

"Відьми шанували світ природи, маючи глибоку повагу до рослин і тварин", - каже Фоллінгстар і додає, що саме тому близький зв'язок між людьми і тваринами став розглядатися як "диявольський".

Але ранні християни боялися не лише зв'язку, який вигадали між відьмами, кішками та дияволом: вони також бачили в них загрозу.

"Кішки, як і жінки, звинувачені в чаклунстві, схильні демонструвати здорову неповагу до влади. Вони не підлещуються, як собаки, навіть до негідних. У церкві не можна було терпіти ні незалежних жінок, ні незалежних тварин", - також зазначає Серрідвен Фоллінгстар.

У якийсь момент поєднання відьом і кішок звузилося виключно до чорних кішок, хоча автор книги каже, що не зовсім зрозуміло, чому так сталося. Фоллінгстар коментує, що відносини між відьмами та чорними котами, ймовірно, вигадані, але можливо, що з чорних кішок виходять кращі мишолови, оскільки їх важче побачити вночі і тому вони мають перевагу на полюванні.

Зрештою, страх перед чорними кішками та їх зв'язок з чаклунством проник через Атлантику завдяки пуританським колоністам, зазначає доцент кафедри англійської мови та літератури в Університеті Толедо Даніель Компара.

У середні віки не було рідкістю вбивати кішок, враховуючи їхню асоціацію зі злом, каже Компара. Деякі люди навіть звинувачували кішок у поширенні бубонної чуми і використовували це як ще одну причину позбутися їх. Однак їх непродуманий план дав зворотний ефект.

"За особливою іронією, вбивство кішок сприяло поширенню чуми. Зі зменшенням кількості кішок, які контролювали популяцію гризунів, хвороба швидко поширилася", - пояснює Компара.

Забобон про чорну кішку, що переходить вам дорогу

Враховуючи віру в середньовічній Європі в те, що диявол і відьми були здатні приймати форму чорних кішок, логічно, що з'явилися забобони, пов'язані з їхнім шляхом.

"Тому чорна кішка, яка перетнула вам дорогу, цілком може бути на завданні від відьми. Так само легко це може бути замаскований диявол - і ніхто не хоче перетинатися з дияволом. Це пояснює, чому чорна кішка, яка перебігає вам дорогу, вважається поганою прикметою", - зазначає фольклорист і художниця Фібі Міллервайт.

Ця думка продовжувалася і в епоху Відродження коли чорна кішка, що перетинає вам шлях, могла вказувати на те, що відьма послала свого фамільяра, щоб заподіяти вам шкоду.

"Багато наляканих селян того часу могли б поспішити до найближчої церкви і заплатити за те, щоб священник благословив їх і позбавив від будь-якого прокляття, яке могло бути накладене кішкою. Оскільки це було джерелом доходу для церкви, такі побоювання, швидше за все, заохочувалися", - розказує художниця.

Ідея про те, що чорні кішки - це нещастя, не є універсальною. Насправді деякі культури вірять, що вони приносять удачу.

Схожість з богинею-кішкою Бастет була причиною того, що їх вшановували в Стародавньому Єгипті. В інших країнах, таких як Шотландія та Японія, чорні кішки символізують процвітання.