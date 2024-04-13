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Чому жовтіє листя на розсаді помідор та як врятувати врожай. Досвідчений дачник дав дієву пораду

Жовтіє листя томатів - що робити (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

У дачників та городників вже підростає розсада, але іноді не все йде так, як хотілося. Часом на томатах жовтіє листя, проте не всі знають, як з цим боротися. Втім, порадою поділився блогер, який веде YouTube канал з назвою "Наша дача!".

Чому жовтіє листя на розсаді томатів, а також як врятувати рослини, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким поділився чоловік.

Чому жовтіє листя на розсаді 

Блогер розповів, що розгляне цю проблему на розсаді томатів, якій 32 доби. Помідори посіяли та вирощують у кімнаті. Звісно, там не найкращі умови, але виростити рослини цілком можливо.

Листя томатів почало ставати жовтим. І це свідчить про те, що розсаді не вистачає однієї речовини.

"Ми побачили перший симптом того, що рослині почало не вистачати азоту. Ми це бачимо по пожовтінню нижніх листів. Нижні листя у нас, в такому випадку, це сім'ядолі. Рослина почала забирати азот з нижніх листів і перекидати накопичений внизу азот наверх, на подальший розвиток молодих листів", - розповів експерт.

"Щоб розвиватися, їй потрібен азот. Тому що саме за рахунок азоту іде нарощування зеленої маси", - додав він.

Чому жовтіє листя розсади (скріншот)

Як підживити розсаду томатів азотом

За словами блогера, підживлення суто азотним добривом лише нашкодить, тому що рослина "вибухне в розвитку", вона почне швидко нарощувати зелену масу. А в умовах кімнатного вирощування це зовсім не потрібно.

"Добриво повинно бути збалансованим: в рівних частинах азот, фосфор, калій, макроелементи. Вони зараз всі потрібні і коріння продовжує нарощуватися, і репродуктивні органи починають з'являтися", - пояснив експерт.

Тому чоловік радить обирати універсальні добрива, у яких є азот з фосфором та калієм, при чому усі ці елементи "закладено" порівну.  Розведіть добриво у воді, як зазначено в інструкції засобу, який ви придбали, та полийте сумішшю розсаду.

Усього після одного поливу проблема з жовтим листям має зникнути. Адже томати отримають усі необхідні речовини й потім потішать вас великим врожаєм. 

 

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