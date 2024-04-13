Почему желтеют листья на рассаде помидор и как спасти урожай. Опытный дачник дал действенный совет

У дачников и огородников уже подрастает рассада, но время от времени не все идет так, как хотелось. Иногда на помидорах желтеют листья, однако не все знают, как с этим бороться. Впрочем, советом поделился блоггер, ведущий YouTube канал с названием "Наша дача!".

Почему желтеют листья на рассаде томатов, а также как спасти растения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым поделился мужчина.

Почему желтеют листья на рассаде

Блогер рассказал, что рассмотрит эту проблему на рассаде томатов, которой 32 дня. Помидоры посеяли и выращивают в комнате. Конечно, там не лучшие условия, но вырастить растения вполне возможно.

Листья томатов начали становиться желтыми. И это свидетельствует о том, что рассаде не хватает одного вещества.

"Мы увидели первый симптом того, что растению начало не хватать азота. Мы это видим по пожелтению нижних листьев. Нижние листья у нас, в таком случае, это семядоли. Растение начало забирать азот из нижних листьев и перебрасывать накопленный внизу азот наверх, на дальнейшее развитие молодых листьев", - рассказал эксперт.

"Чтобы развиваться, ей нужен азот. Потому что именно за счет азота идет наращивание зеленой массы", - добавил он.

Почему желтеют листья рассады (скриншот)

Как подкормить рассаду томатов азотом

По словам блогера, подкормка исключительно азотным удобрением лишь навредит, потому что растение "взорвется в развитии", оно начнет быстро наращивать зеленую массу. А в условиях комнатного выращивания это совсем не нужно.

"Удобрение должно быть сбалансированным: в равных частях азот, фосфор, калий, макроэлементы. Они сейчас все нужны и корни продолжают наращиваться, и репродуктивные органы начинают появляться", - пояснил эксперт.

Поэтому мужчина советует выбирать универсальные удобрения, в которых азот с фосфором и калием, при чем все эти элементы "заложены" поровну. Разведите удобрение в воде, как указано в инструкции приобретаемого средства, и полейте смесью рассаду.

Всего после одного полива проблема с желтыми листьями должна исчезнуть. Ведь помидоры получат все необходимые вещества и потом порадуют вас большим урожаем.