Чому жінки за знаками Зодіаку не можуть знайти ідеального чоловіка: як це виправити

Овен

Овни-жінки дуже часто беруть ініціативу у власні руки. Вони далеко не завжди розуміють, як саме їм варто діяти, але все одно хочуть все зробити самі.

Представниці цього знаку не чекають, коли чоловік зробить перший крок, а діють першими, що може негативно позначитись на майбутніх стосунках.

Прекрасні Овни дуже хочуть знайти таку ж сильну людину, як вони самі, а в результаті отримують бляклу тінь самостійного і сміливого чоловіка, тому що всю роботу виконують за нього.

Все, що необхідно зробити Овнам - це просто дати можливість чоловікам самим проявляти себе.

Телець

Представницям цього знаку подобаються статусні чоловіки, які знають, як потурбуватись та можуть забезпечувати свою другу половинку.

Такі вподобання та вимоги не завжди актуальні для всіх Тельців загалом, але жінки цього знака дійсно високо цінують статус чоловіка. Проблема в тому, що вони не дивляться на вдачу, через що часто обпікаються.

Все що необхідно Тельцям для щастя - це просто довше спілкуватися з чоловіком, щоб дізнатися його краще. Поспіх у стосунках ніколи не призводить ні до чого доброго. Гроші та успіх - це далеко не все, щастя на цьому не збудувати.

Близнюки

Близнюки - чудові дружини та мами, але досить часто вони не виходять заміж через те, що вони продовжують спілкуватися з іншими чоловіками під час стосунків.

Далеко не всім таке подобається. Так, це можна назвати проблемою самих чоловіків, адже ревнощі - це наслідок низької самооцінки, але Близнюкам теж потрібно стежити за собою, адже їхня поведінка може бути зухвалою.

Якщо жінці цього знака сподобався хтось, потрібно трохи знизити частоту спілкування та флірту з іншими чоловіками. Довести чоловікові, що це нешкідливий флірт практично неможливо, він це точно сприйме на свій рахунок.

Рак

Ракам заважає надмірна довірливість та наївність. Вони швидко закохуються та впускають чоловіка у свій світ. Через це Раки прекрасної статі часто стикаються з токсичними чоловіками, які користуються їх добротою і підлаштовують під себе.

Проблема Раків у тому, що вони часто не можуть нічого сказати всупереч, а це дуже важлива навичка, якої їм дуже часто невистачає.

Потрібно не боятися говорити, що потрібно саме вам. Не можна покірно довіряти кожному зустрічному, оскільки це вкрай небезпечно.

Лев

Леви не хочуть змінюватися. Вони виходять заміж або дуже швидко, або не виходять зовсім, тому що чоловіки з часом починають розуміти, що заради них жінка-Лев ніколи не зміниться.

Сказати щось їй теж не можна, інакше вона сприйме це дуже гостро. Будь-яка, навіть найменша критика з Левами просто не працює. Насправді дуже Левів, які добре сприймають побажання чоловіків - дуже мало.

Потрібно навчитися не боятися прислухатися до коханої людини, оскільки це не слабкість, а мудрість.

Діва

Діви надто високо задирають планку. Вони дуже вимогливі до чоловіків, що вже відлякує їх до початку стосунків. Багато чоловіків просто думають, що їм не під силу вразити таку жінку, але це не так.

Насправді для Дів є багато другорядних вимог, які не такі вже й важливі, але все одно вони їх дотримуються.

Астрологи радять цим жінкам максимально осмислено формувати свої вимоги та побажання, спілкуючись із чоловіками. Потрібно більш конкретно говорити про те, що їм хочеться.

Терези

Терезам знаходити ідеального чоловіка заважає надмірна довірливість, зайва доброта та любов до компліментів.

Вони тануть від приємних слів на свою адресу, тому часто закохуються в промовистих чоловіків із добре підвішеним язиком. Терезам потрібно пам'ятати про те, що далеко не завжди вміння робити компліменти пов'язане з сильною закоханістю.

Багато хто говорить приємні слова для того, щоб підлаштувати жінку під себе, змусити її думати, що вона подобається. Терезам потрібно навчитися розділяти флірт та серйозні слова. Також важливо формувати довіру до чоловіка обережно.

Скорпіон

Скорпіони дуже ревниві, причому вже на початку взаємин. Їм треба щось робити із цією особливістю свого характеру. Ще багатьох чоловіків відлякує їхня надмірна консервативність у відносинах.

Скорпіони люблять квіти, залицяння, любовні листи. Це не завжди так, але в багатьох випадках їм властивий потяг до чогось подібного.

Астрологи та експерти наполегливо радять бути трішки простіше та не говорити чоловікам, як їм турбуватись.

Стрілець

Стрільці - волелюбні жінки. Це перше, що може злякати чоловіка. Багато хто очікує, що у стосунках Стрільці виявлятимуть зацікавленість, але дами цього знаку часом демонструють прохолоду.

Також Стрільці люблять грати у ментальні ігри. Вони намагаються зробити з флірту якесь змагання, що теж дуже болісно можуть сприймати чоловіки, які серйозно налаштовані на стосунки.

Козеріг

Козероги - недовірливі жінки. Вони виходять заміж лише один раз у житті, причому досить часто роблять це вкрай успішно. Однак їм варто позбутися зайвої недовірливості, щоб прискорити процес пошуку ідеального чоловіка.

Ніхто не просить тікати до РАЦСу на першому тижні знайомства. Козерогам варто позбутися крайнощів. Вони або просто спілкуються, або виходять заміж.

Потрібно знаходити золоту середину, не боячись фліртувати та впізнавати кращих чоловіків, даючи їм шанс показати себе і продемонструвати почуття.

Водолій

Водолії прекрасної статі тримають на близькій відстані велику кількість чоловіків, проте часто не можуть вибрати когось одного. Ще представниці цього знаку - справжні кар'єристки та бізнес-леді.

Досить часто робота для них стоїть вище за якесь там кохання. Вони намагаються знайти чоловіка, проводячи весь свій час на роботі, а потім дивуються з того факту, що вони самотні.

Чоловіки не хочуть боротися за право бути важливішими, ніж робота. Вони хочуть бути потрібними без будь-яких умов та боротьби з противниками в особі роботи, бізнесу чи якихось справ.

Риби

Риби - це неймовірно привабливі жінки. Для багатьох вони є справжньою мрією. Саме з цієї причини багато чоловіків здаються вже на перших етапах.

Багато чоловіків відчувають невпевненість, коли розуміють, наскільки сильна конкуренція у боротьбі за серце Риб.

Ще представниці цього знаку можуть бути дуже вітряними та ненадійними, що моментально відштовхує досить багато чоловіків. Потрібно поважати чужі почуття і не грати з ними без потреби. Повага породжує повагу.