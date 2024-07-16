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Чому жінки більше мерзнуть за чоловіків: цікаве пояснення лікаря

Вівторок 16 липня 2024 10:15
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Чому жінки більше мерзнуть за чоловіків: цікаве пояснення лікаря Фото: Чому жінки мерзнуть більше за чоловіків (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Світлана Фус

Жінки часто скаржаться на те, що їм холодно, і на це є багато вагомих причин.

Чому жінки більше мерзнуть, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікаря Сермеда Межера.

В чому причина, що жінки так мерзнуть

За словами лікаря, жінки від природи мають незначно вищу температуру тіла порівняно з чоловіками, але можуть мати чутливість до холоду, яка може погіршуватися протягом циклу, особливо під час овуляції та наприкінці циклу.

"Ми також знаємо, що композиції жіночого та чоловічого тіла дуже відрізняються. У середньому жінки мають відсоток жиру в організмі на 6-11% вищий, а чоловіки мають більше скелетних м’язів, що, як ми знаємо, є термогенним, особливо враховуючи, що чоловіки краще витримують фізичні навантаження", - сказав лікар.

Говорячи про поширений стан, коли кров перестає належним чином надходити до пальців рук і ніг, він каже, що жінки частіше страждають від цього, що є ще однією причиною, чому жінки, як правило, більш відчувають холод.

"Ми також знаємо, що жінки в п’ять разів частіше страждають від феномену Рейно, який може викликати спазм кровоносних судин рук і ніг", - додає медик.

Це не єдині причини, хоча лікар пояснює, що гормони також відіграють важливу роль.

"Але навіть без цього у жінок в середньому на три градуси холодніше в зоні рук і ніг через те, що естроген згущує кров", - резюмував Сермед.

Нагадаємо, що названа неочевидна причина неприємного запаху з рота, про яку ви могли не здогадуватися.

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