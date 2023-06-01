"Чому йому немає місця на святі?" У Львові дитину з інвалідністю не запросили на свято останнього дзвоника

Деталі інциденту

Мама хлопчика пише, що днями в їхній школі відбулося свято останнього дзвоника. І в той час, коли всі діти та батьки проводили його з радістю, для її сина зробили обурливий "виняток".

"Усі діти, батьки педагоги святкують і радіють, залучені у концерт, прийшли у нарядних вишиванках... Але є одна дитина, для якої нема місця у загальній радості. Мій син. Моя дитина, яку не повідомили про святкування. Не запросили і не чекали", - пише Галина.

Вона зазначає, що вони із Тимуром приїхали вже у розпал свята, однак виявилося, що учня взагалі не чекали.

"Тимур побачив дітей і став. Просто стояв і дивився на дітей, на мене... Дитина не розуміла чому йому, учневі державної школи, на цьому святі нема місця", - обурюється мама.

У Львові учня з інвалідністю не запросили на свято останнього дзвоника (фото: facebook.com/Галина Амеліна)

Крім того, за її словами, з початку навчального року хлопчика не запрошували на жодне свято, екскурсію чи виступ, хоча він завжди радіє можливості пограти з друзями.

"Ми так само не були запрошені у музеї, в кінотеатр, на свято вишиванки, і зовсім випадково приїхали в школу, коли усі діти були запрошені на зустріч з рятувальниками. Жоден педагог чи керівник не повідомили про свято останнього дзвоника. Я особисто телефонувала в неділю, щоб дізнатись про завершення навчального року. Сказали - "в середу", без натяку на святкування, без повідомлення про час, формат. Жодного слова", - описує події львів'янка.

Жінка переконана, що всі ці дії роблять для того, аби вона просто забрала дитину зі школи.

На святі дитину з мамою просто не чекали побачити (фото: facebook.com/Галина Амеліна)

"Святому отцю і "дитино центричним" педагогам вдалось один раз вигнати дітей з інвалідністю, мотивуючи відсутністю спортзалу. Відмовити дітям з інвалідністю у харчуванні. Впродовж двох місяців не приймати дитину у центр... Все зійшло з рук. Тому безкарність породила впевненість", - розповідає Галина.

Зазначимо, що школою керує священнослужитель греко-католицької єпархії отець Мостовий.

Тепер мама публічно звернулася до відповідних державних установ із заявою про булінг та цькування дитини з інвалідністю у львівській школі Марії Покрови для глухих дітей.

"Коли хтось одягає рясу і цькує дитину з інвалідністю, відмежовуючи її від суспільства, це повинно бути покарано", - переконана Галина.