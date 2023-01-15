Чому виникає неконтрольована тяга до солодкого та як її позбутися: ефективні поради

Залежність від солодкого - річ надзвичайно підступна, яка виникає у багатьох людей. Зловживання цукерками й тістечками загрожує не лише зайвими кілограмами, але й проблемами зі здоров’ям.
Про це розповіла дієтолог Людмила Паламарчук в Instagram.
Одна із них - психологічна причина. Це компенсація поганого настрою та емоцій.
"Цей потяг родом із дитинства. Коли ми були маленькими, нас втішали солодким, у тому числі грудним молоком. Так і сформувався стійкий зв'язок", - йдеться у повідомленні.
Цукрові гойдалки або цукрова паста - теж одна з причин тяги до солодкого. Це виникає, коли рівень глюкози та інсуліну постійно стрибають вгору-вниз.
Зокрема, після смаколиків спочатку людині добре, а, коли рівень глюкози під дією інсуліну знижується, то організм починає вимагати знову. Так людина потрапляє у безкінечну пастку.
За словами лікаря, для всіх можливих паразитів глюкоза є одним із кращих поживних середовищ. У процесі своєї життєдіяльності вони також пристосувалися і продукують нейротоксин, який діє на рецептори і викликає голод у вечірній час.
Частою причиною залежності від солодкого є емоційний голод і скучне життя. Коли людина скучно, то вона починає наповнювати пустий шлунок солодощами.
ВООЗ рекомендує обмежити споживання вільного цукру до 10% від загальної кількості спожитих калорій. А ще краще до 5%, тобто 3-5 ч.л. на добу.
Швидко відмовитися від солодощів не вдасться, тому що:
Дієтолог радить зробити повноцінне харчування: білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінерали та клітковина. Коли людина відчуває ситість, то про солодощі думає рідше.
"Солодощі - один із способів отримувати радість від життя, але, на щастя, не єдиний! Знайдіть заняття, які радують і наповнюють вас. Це може бути зустріч з друзями, різноманітні майстер-класи по рукоділлю, малювання по цифрах або як підказує фантазія, читання книг, перегляд цікавих фільмів або ванна з пінкою - головне, щоб вам подобалося", - повідомила Людмила Паламарчук.
Раніше ми повідомляли, що під час війни солодке стає ліками проти стресу. Однак, є дієві способи, які допоможуть цього позбутися.
Також дієтолог розповідала, як їсти солодощі і не поправлятися.