Чому на вікнах завжди повинні висіти штори. Прикмети і забобони

Яку роль відіграє колір

Колір штор відіграє важливу роль у формуванні атмосфери в домі та може вплинути на життя його мешканців. Наприклад, червоні штори часто асоціюються з самотністю, тому вважається, що вони можуть призвести до відсутності партнеру і підтримки. Зелені і жовті штори можуть мати негативний вплив на фінансовий стан сім’ї, викликавши труднощі з грошима.

Штори, виготовлені з легкої тканини або які мають неприємний вигляд, можуть позбавити вас радості та щастя. Це особливо актуально для штор, які вам не подобаються або які несуть негативну енергетику. В таких випадках краще їх замінити або усунути.

Важливо також не віддавати свої штори родичам або близьким, адже це може призвести до проблем у їхньому житті. Найкраще перешити або продати такі штори, щоб уникнути можливих негативних наслідків.

Чому на вікнах завжди повинні висіти штори

Існують народні прикмети, які застерігають від сну в кімнаті без штор. Згідно з давніми віруваннями, вікно розглядається як вхід в інший світ, через який вночі можуть проникати неупокоєні душі або різні негаразди. Вірять, що відсутність штор відкриває доступ до небажаних впливів, які можуть принести в будинок різноманітні звуки і шуми, що порушують спокій мешканців.

Якщо ви зіштовхнулися з проблемою сну в кімнаті без штор, для усунення негативного впливу можна виконати спеціальний ритуал. На ніч відкрийте вікно навстіж і розмістіть кілька свічок на підвіконні. Потім запаліть церковну свічку, обійдіть усі кімнати і голосно попросіть усіх небажаних гостей залишити ваш дім.

Крім духовних пояснень, є також практичний аспект, чому важливо мати штори. У великих містах нічне світло від ліхтарів може проникати у квартиру і заважати сну. Щоб забезпечити якісний відпочинок і уникнути втоми, необхідно спати в повній темряві.

Чому не можна віддавати штори

Вважається, що віддавати штори іншим людям не можна, оскільки це може принести небажані проблеми. Штори виконують роль захисника сімейних таємниць і допомагають зберегти приватність у будинку.

Згідно з прикметами, віддаючи свої штори, можна зіткнутися з наступними неприємностями:

Фінансові труднощі

Плітки та чутки про членів родини

Погіршення відносин у сім’ї.

Штори, як "очі" вашого будинку, захищають ваш особистий простір, тому їх віддача може відкрити доступ до вашого особистого життя для інших. Це може спричинити проблеми в майбутньому.

Перед тим як віддати штори, слід купити нові або почекати, поки не з'явиться можливість їх замінити. Інакше це може призвести до фінансових труднощів, зменшення доходів і збільшення витрат.

Також рекомендується міняти штори кожні два роки, оскільки протягом цього часу вони можуть накопичувати негативну енергію. Найкраще викидати або спалювати старі штори, щоб уникнути негативного впливу.