Чому не виходить схуднути: дієтолог назвала найпоширеніші помилки

Ви почали правильно харчуватися, обмежили в раціоні цукор та борошняне, додали походи до спортзалу чи пробіжки пару разів на тиждень, але зайві кілограми не зникають. Існує ряд помилок, які роблять при схудненні багато людей.

Які саме помилки вам заважають схуднути, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на дієтолога Юлію Коваль в Instagram.

Надлишок калорій у раціоні

Ваш раціон може складатися зі здорових продуктів, збалансований та різноманітний, але при цьому порції надто великі. Тобто ви витрачаєте менше калорій, ніж вживаєте. Звичайно, худнути ви не будете.

Постійне під'їдання

У вас начебто добре сплановані прийоми їжі, але до уваги не беруться постійні та хаотичні перекушування: кава з цукеркою, яблучка, горішки, печиво. І так непомітно набирається калорійність раціону.

Низька фізична активність

Без руху здоровим не бути. Це важливий пункт і нехтувати ним не варто. Якщо ви включили у свій графік тренування або пробіжки, то, можливо, їх недостатньо, щоб спалювати всі калорій.

Багато прихованого цукру та жирів

Ви виключили цукор у чистому вигляді з раціону, але недооцінюєте, скільки його знаходиться в продуктах, які, на перший погляд, здаються не такими вже й шкідливими: йогурт із наповнювачами, сирки, сиркові маси, ПП-гранола, хліб. Обов'язково читайте склад всіх продуктів, там можуть бути заховані оброблені цукри та жири.

Вживаєте рідкі калорії

Пакетовані соки, солодкі газовані напої, кава з сиропами, латте. Їхня проблема в тому, що калорій вони містять багато, а насичення не дають. І навіть навпаки - після них ще більше хочеться їсти чи пити.

Дефіцит клітковини/овочів у раціоні

Цей пункт один із найчастіших у харчуванні людей із зайвою вагою. Не сідайте за стіл, якщо на вашій тарілці немає овочів, зелені та ягід.

Не дотримуєтеся режиму сну

Можливо ви здивуєтеся, але здоровий сон також важливий для схуднення, як харчування та спорт. Тому варто дотримуватися нормального графіку сну і відпочивати не менше 7-9 годин на добу. А ще - бажано встановити собі постійний час для відходу до сну та пробудження.