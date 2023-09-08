Чому після кави виникає сильний головний біль: 5 основних причин

Основі причини появи головного болю

Кофеїн - потужний стимулятор, що є не тільки у каві, але й у чаї, чорному шоколаді, енергетичних напоях та навіть в Кока-Коле

Головний біль від кави може виникнути, якщо:

людина має підвищену чутливість до кофеїну. Є люди, у яких молекула кофеїну викликає неприємні симптоми, а у декого - навіть алергічні реакції

вживаєте кофеїн надмірно - головний біль від кави лікується, так само як біль від надмірного вживання ліків

маєте алергію на кофеїн

різка відмова від кофеїну - зменшення дози навіть на 30 мг може сприяти виникненню головного болю

змінили дозування кофеїну - якщо ви звикли пити дві чашки кави на день, а раптово збільшили дозування до 4, то виникне головний біль

Скільки чашок кави можна випивати в день

Кількість кави, яку можна пити на день, залежить від багатьох факторів, включаючи вік, стать, вагу, спосіб життя та загальне здоров'я. Зазвичай рекомендується не вживати понад 400 мг кофеїну в день, що еквівалентно приблизно 3-4 чашкам кави.

Однак, якщо у вас є якісь медичні проблеми, такі як високий кров'яний тиск, вагітність або проблеми зі сном, вам може бути рекомендовано зменшити споживання кофеїну.

Як позбутися головного болю без таблеток

Здоровий сон

Перевтома і недосипання - часті причини виникнення головного болю. У цьому випадку, звичайно ж, потрібно виспатися. На час сну бажано відкрити кватирку або попередньо провітрити приміщення.

Ароматерапія

Аромат лаванди допомагає від головного болю, розслабляючи, допомагаючи заснути, знімаючи напругу.

Свіже повітря

Відмінний засіб від головного болю - свіже повітря, тому потрібно відкрити вікна ширше, а ще краще пройтися.

Холодний компрес

Він допоможе звузити кровоносні судини, зменшуючи тим самим головний біль. Обернувши кілька кубиків льоду в рушник, слід тримати його з боків голови і на шиї протягом 10-15 хвилин.

Газована вода

Головний біль досить часто виникає через недостатню кількість рідини в організмі. Зняти неприємні симптоми допоможе стакан негазованої води.