Чому після кави виникає сильний головний біль: 5 основних причин

Кава - напій без якого величезна кількість людей просто не уявляє своє життя. Однак, ранкова чашка кави може викликати сильний головний біль.
Чому кава викликає сильний головний біль, повідомили в медичній спільноті "Sviy.doc" в Instagram.
Кофеїн - потужний стимулятор, що є не тільки у каві, але й у чаї, чорному шоколаді, енергетичних напоях та навіть в Кока-Коле
Головний біль від кави може виникнути, якщо:
Кількість кави, яку можна пити на день, залежить від багатьох факторів, включаючи вік, стать, вагу, спосіб життя та загальне здоров'я. Зазвичай рекомендується не вживати понад 400 мг кофеїну в день, що еквівалентно приблизно 3-4 чашкам кави.
Однак, якщо у вас є якісь медичні проблеми, такі як високий кров'яний тиск, вагітність або проблеми зі сном, вам може бути рекомендовано зменшити споживання кофеїну.
Здоровий сон
Перевтома і недосипання - часті причини виникнення головного болю. У цьому випадку, звичайно ж, потрібно виспатися. На час сну бажано відкрити кватирку або попередньо провітрити приміщення.
Ароматерапія
Аромат лаванди допомагає від головного болю, розслабляючи, допомагаючи заснути, знімаючи напругу.
Свіже повітря
Відмінний засіб від головного болю - свіже повітря, тому потрібно відкрити вікна ширше, а ще краще пройтися.
Холодний компрес
Він допоможе звузити кровоносні судини, зменшуючи тим самим головний біль. Обернувши кілька кубиків льоду в рушник, слід тримати його з боків голови і на шиї протягом 10-15 хвилин.
Газована вода
Головний біль досить часто виникає через недостатню кількість рідини в організмі. Зняти неприємні симптоми допоможе стакан негазованої води.
Раніше ми повідомляли, чи справді кава допомагає при низькому тиску.
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