Чому ми постійно губимо речі вдома: 5 причин

Відсутність спеціальних зон для речей

Професійна організатор та засновниця компанії Organized by Kris Кріс Харгроув каже, що речі часто губляться через відсутність візуальних підказок або визначених місць для них.

“Ми автоматично приходимо додому і кидаємо речі в різних місцях. Через відволікання ми згодом забуваємо, куди їх поклали", - пояснює вона.

Організатор рекомендує створити зону для речей прямо біля дверей. Найкращий спосіб зробити це - придбати лавку з ящиком та гачками для ключів та сумок. Якщо ваш передпокій надто малий для меблів, розгляньте можливість встановлення гачків або полиці.

Забагато речей у квартирі

Анжела О'Браєн, професійний організатор та засновник Your Space Reclaimed, стверджує, що складно знайти потрібне серед великої кількості речей.

“Починати потрібно з прибирання. Регулярно видаляйте те, що вам більше не потрібне" - каже експерт.

Вона радить витрачати кілька хвилин на тиждень на те, щоб проходити по будинку і позбавлятися від зайвих речей.

Відсутність визначених місць

Неможливо знайти речі, якщо вони не мають визначеного місця. Наприклад, якщо ви постійно втрачаєте пульт від телевізора, використовуйте декоративний піднос або кошик, щоб зберігати його на кавовому столику.

Неповернення речей на місце після використання

Після того, як речі мають свої визначені місця, потрібно звикнути повертати їх на місце після використання.

“Зробіть звичкою витрачати 10-15 хвилин кожного вечора на прибирання перед сном,” - радить О'Браєн.

Це допоможе уникнути ранкового пошуку ключів і забезпечить спокійний ранок.

Невикористання електронних трекерів

Навіть у найбільш організованих домах речі можуть губитися. Якщо це постійно відбувається, Кріс Харгроув радить використовувати трекери, такі як AirTags або Tile.

“Ці пристрої можуть заощадити час, якщо ви знову повернетеся до старих звичок," - каже вона.