Чому ви весь час мерзнете у квартирі і як з цим можна впоратися

Включені обігрівачі, на ногах теплі шкарпетки, а у людини холодні руки та ноги. Знайома картина восени та ранньою весною? Влітку такі люди зазвичай погано переносять роботу кондиціонера і при невеликому вітрі одразу почуваються незатишно.

Чому люди мерзнуть у приміщенні

Порушення кровообігу. Кров по організму людини погано циркулює і від цього з'являється почуття холоду. При цьому температура тіла залишається нормально.

Допомогти в цьому зможе тренування судин: контрастний душ, прогулянка на свіжому повітрі в морози та інше загартовування. Ще потрібно їсти продукти для покращення кровообігу та випивати не менше 2 л води на день.

Знижений гемоглобін. Гемоглобін відповідає за доставку кисню до органів і тканин і при нестачі кисню з'являється слабкість, озноб, паморочиться в голові. Причиною нестачі кисню може стати анемія та низький вміст гемоглобіну.

Потрібно здати аналізи, проконсультуватися з лікарем та додати до раціону продукти, багаті на залізо.

Неправильне харчування. У холодну пору харчування має бути збалансованим і калорійним. Інакше ваш організм не матиме енергії, щоб зігріти організм або зберегти в ньому тепло.

Перестаньте сидіти на дієтах, якщо весь час мерзнете. У вашій їжі повинні бути білки, вуглеводи та тваринні жири – все, що наповнить організм енергією.

Ви мало рухаєтеся. Якщо в холодну пору року вся ваша фізична активність проходить по траєкторії - робота-дім-диван, то ви постійно мерзнутимете під теплим пледом.

Щоб організм нормально функціонував, треба рухатись - робити зарядку, тренування, здійснювати прогулянки на свіжому повітрі.

Проблеми із щитовидною залозою. Ця залоза відповідає за регулювання енергетичних процесів, і навіть зігрівання тіла. Якщо з нею щось не в порядку, ви не можете отримати достатню кількість тепла в нормальних умовах.

Проконсультуйтеся зі спеціалістом, знайдіть проблему та приступіть до її лікування.

Вегето-судинна дистонія. На жаль, проблеми з роботою нервової системи також є частою причиною постійного відчуття холоду. Ці збої не є захворюванням, а скоріше симптомом.

Якщо у вас є головний біль, запаморочення, слабкість, ви мерзнете та погано спите – зверніться до свого лікаря та пройдіть обстеження.

Стрес. Психологічні та емоційні розлади, душевний біль та переживання часто супроводжуються збоями у фізичному самопочутті. І в стані тривожності та переживань люди можуть замерзати навіть у спеку.

Намагайтеся відновити душевну рівновагу, пийте трав'яні чаї, висипайтеся, включіть у раціон рибу, м'ясо, яйця та інші продукти з вітамінами групи B.

Нестача вітамінів. При нестачі двох важливих вітамінів А та Е – організм починає барахлити. Вітамін А відповідає за обмін речовин та підтримують роботу серцево-судинної системи, а вітамін Е – за харчування клітин та зміцнення судин. Надходити ці два вітаміни повинні разом, тому що вітамін Е не дає вітаміну А руйнуватися.

Додайте до раціону продукти з цими вітамінами - петрушку, печінку, яйця, молоко, болгарський перець, кріп, чорнослив, помідори, м'ясо, горіхи.

Не налягайте на каву. Ваша звичка випивати 10 чашок кави на день, ще й часто із цигаркою, може негативно позначитися на стані ваших судин. Це викликає спазми та звуження судин, а значить ви почнете мерзнути. Подібний вплив має й алкоголь.

Постарайтеся скоротити вживання кави, цигарок та алкоголю. А краще – повністю відмовтеся.

Проблеми з імунітетом. Якщо ваш організм ослаблений, то захисні сили у нього будуть знижені. А значить, ви будете частіше застуджуватись і мерзнути.

Допоможуть вам захистити організм збалансоване харчування, спорт, гарний сон та позитивні емоції.

Що допоможе зігрітися