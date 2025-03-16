Чому важливо вміти говорити "ні" та як цього навчитися. Вас це знадобиться й у близьких стосунках

Чому важливо вміти говорити "ні"?

Збереження особистих кордонів

Відмова допомагає встановлювати та підтримувати власні межі, що сприяє повазі до себе та оточуючих.

Профілактика перевантаження

Погоджуючись на все, ми ризикуємо перевантажити себе завданнями, що може призвести до вигорання та стресу.

Підвищення самоповаги

Вміння відмовляти свідчить про усвідомлення власних потреб та пріоритетів, що зміцнює впевненість у собі.

Покращення стосунків

Чесна відмова запобігає накопиченню образ та непорозумінь у відносинах з іншими людьми.

"Будь хорошою дівчинкою", "Не ображай людей", "Допомагай іншим" - усі ці фрази звучать чудово, доки не усвідомлюєш, що весь час живеш для інших. А що ж з тобою? Уміння відмовляти - це не про грубість чи байдужість. Це про особисті межі, повагу до себе та своєї енергії" - пояснює коуч.

Чому так складно сказати "ні"?

Страх образити. "Що, якщо людина засмутиться?"

"Що, якщо людина засмутиться?" Бажання бути хорошим. "Я ж не можу відмовити, це некрасиво!"

"Я ж не можу відмовити, це некрасиво!" Почуття провини. "Мені ж не важко…"

"Мені ж не важко…" Страх конфлікту. "Краще погоджусь, ніж сперечатися"

"А тепер чесно: скільки разів погоджувався, а потім шкодував?" - додає експерт.

Як навчитися говорити "ні"?

Коротко і без виправдань -"Ні, я не можу". Не треба розписувати 100 причин, чому.

Не вигадувати відмовок - якщо ти не хочеш, то цього достатньо.

Впевнений тон - без вибачень і сумнівів.

Альтернатива (за бажанням) - "Я не можу зараз, але можу пізніше" (якщо тобі справді цього хочеться)

Пам’ятати, що ти не зобов’язаний - ти не відповідаєш за чужі емоції.

"Говорити "ні" - це нормально. Ти не повинен бути зручним для всіх. Головне - бути чесним із собою", - каже Віталій Курсік.

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