Чому не варто дарувати одне одному свічки: будьте обережні, щоб не снакликати неприємності

Свічки з давніх часів вважаються предметом із сильною енергетикою. З їхньою допомогою ворожать, моляться, відлякують нещастя, поминають померлих, зустрічають із ними свята.

Приймати свічки у подарунок можна лише від тих людей, яких ви добре знаєте та впевнені, що вони щиро бажають вам добра. Дарувати можна тільки ті свічки, які виготовлені не з воску.

Не варто приймати свічки в подарунок від малознайомих людей, особливо якщо ви не знаєте, що у них на думці. Не приймайте у подарунок воскові свічки – вони можуть принести неприємності.

Якщо свічка в будинку коптить, тріщить, гасне без причини або її запах змінився – загасіть її, винесіть із дому та закопайте в землю. Можливо, така свічка була подарована зі злим наміром.

Якщо свічка в будинку горить ясно і без перебоїв – це обіцяє приємні новини та спокій у будинку.

Не запалюйте одну свічку від іншої, особливо якщо у вас їх багато - можуть бути серйозні проблеми з грошима.

Не плюйте на свічки та не задувайте їх самостійно. Погасіть свічку пальцями або спеціальним ковпаком. Це стосується насамперед тих свічок, які стоять біля ікон або фотографій померлих.

Самостійно задувати свічки можна лише ті, які є на іменинному торті у день народження.

Не піднімайте свічки на вулиці

Не піднімайте свічки з землі на вулиці та не приносите такі свічки додому. Вони можуть бути заряджені негативною енергетикою, якщо хтось робив певні обряди. Просто так такі свічки на вулиці не можуть опинитися. Постарайтеся до них навіть не торкатися.

Будьте обережні із чорними свічками – вони притягують негативну енергетику. І з різнобарвними свічками також варто бути акуратнішими - вибирайте світлі, пастельні.

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Свічка впала з рук молодої дівчини – до швидкого весілля

Коли в будинок приходять нові люди – поставте на стіл свічку. Її вогонь покаже вам, чи варто довіряти їм.

Якщо свічка дає іскри – до вас прийде незадоволений гість

Якщо свічка починає горіти не теплим світлом, а із синім відтінком – до біди.