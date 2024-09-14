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Чому теща і зять сваряться: 5 основних причин конфліктів і як їх подолати

Чому теща та зять постійно конфліктують та як з цим справитися (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Конфлікти між тещею і зятем - це досить поширене явище, яке може затьмарити навіть найщасливіші сімейні стосунки. Все, що можна зробити у таких випадках - це пошукати причини конфлікту та намагатися налагодити спільну мову.

Чому відбуваються конфлікти між тещею та зятем та що можна з цим зробити, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

5 основних причин конфліктів між тещею та зятем

Різні погляди на життя

Теща і зять можуть мати різні життєві установки, цінності та погляди на виховання дітей, ведення господарства тощо. Це може призводити до непорозумінь і конфліктів.

Невпевненість і страх втрати

Теща може відчувати страх втратити свою доньку, особливо якщо вона виховувала її одна або має негативний досвід у власних стосунках. Це може призводити до надмірної опіки та контролю.

Боротьба за увагу

Іноді теща може відчувати, що зять забирає у неї увагу доньки, що може викликати ревнощі та конфлікти.

Фінансові питання

Різні погляди на фінансові питання, такі як витрати, заощадження або борги, можуть стати джерелом конфліктів між тещею і зятем.

Вплив соціальних стереотипів

Суспільні стереотипи про те, що теща і зять повинні конфліктувати, можуть підсвідомо впливати на їхні стосунки та створювати напруженість.

Що допоможе справитися з конфліктами

Відкрите спілкування. Важливо відверто говорити про свої почуття і проблеми. Спробуйте зрозуміти погляд іншої сторони та знайти компроміс.

Встановлення меж. Визначте чіткі межі у стосунках, щоб уникнути надмірного втручання в особисте життя. Це допоможе зменшити напруженість і конфлікти.

Повага і терпимість. Пам'ятайте про важливість поваги та терпимості до іншої сторони. Спробуйте зрозуміти її мотиви та не судити занадто суворо.

Спільні інтереси. Знайдіть спільні інтереси або заняття, які можуть об'єднати вас і допомогти побудувати більш гармонійні стосунки.

Звернення до фахівця. Якщо конфлікти не вдається вирішити самостійно, зверніться до сімейного психолога. Фахівець допоможе розібратися у проблемах і знайти ефективні способи їх подолання.

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