Чому сушені гриби пліснявіють? Це все через одну поширену помилку

Як правильно підготувати гриби до сушіння

Засушити гриби - найпростіший спосіб зробити заготівлю цих дарів осені. Це не складно, але також вимагає певних знань і дотримання кількох основних правил. Інакше гриби можуть почати пліснявіти.

Перед тим, як сушити гриби, їх слід оглянути, почистити і, можливо, порізати на скибки. Пошкоджені або червиві екземпляри непридатні - краще позбутися їх одразу, оскільки вони можуть завдати великої шкоди, зіпсувавши весь врожай.

Також важливо не замочувати зразки для сушіння. В ідеалі їх навіть не слід промивати. Позбутися забруднення можна за допомогою щітки або скористатися лайфхаком для очищення грибів за допомогою борошна.

Для цього гриби присипають борошном, перемішують, а потім промивають холодною водою. Як зазначають, спосіб працює так само ефективно, як і замочування у воді з сіллю, а ризик того, що згодом з'явиться пліснява, значно менший.

Чому пліснявіють гриби при сушінні

Сушені гриби пліснявіють з двох причин: неправильна підготовка до засушування та неправильне зберігання. У першому випадку слід уникати їхнього замочування.

Навіть найгарніші, здорові екземпляри можуть запліснявіти, якщо їх тримати у вологому приміщенні або поруч з вологими чи швидкопсувними продуктами.

Також не слід поміщати гриби в герметичні контейнери - це призведе до утворення конденсату і, зрештою, плісняви.

Переконайтеся, що гриби знаходяться в сухому і добре провітрюваному місці. Паперові пакети - оптимальний варіант для зберігання сушених грибів. Пакети, що закриваються - жахливий вибір, а банки, що закручуються, не набагато кращі через відсутність циркуляції повітря.

Зберігання сушених грибів на кухні здається ідеальним рішенням. Це зручно і практично, але це може зашкодити засушеній заготівлі. Внаслідок постійного приготування їжі, на кухні може підвищитися рівень вологості.

Крім цього, на кухні зазвичай досить тепло. Такі умови також сприяють утворенню плісняви. Тому краще знайти для засушених грибів чисте та сухе місце з гарною циркуляцією повітря, захищене від сонячних променів.