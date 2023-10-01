Чому "скаче" тиск і як такий стан негативно впливає на органи

Важливим показником здоров'я є артеріальний тиск. При завищеному або заниженому тиску погіршується стан організму та відбувається шкода на інші органи.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост медичної спільноти Zdorovishi razom в Instagram.
Основним фактором є схильність до гіпертонії, на який впливають стрес, зміна погоди.
При стресі людина відчуває сильні емоції, через спазми може різко збільшитися тиск. Зміна погоди теж позначається стрибками тиску.
Щоб запобігти підвищенню тиску, гіпертонікам слід приймати препарати для підтримки його на необхідному рівні. При цьому призначати якісь препарати, визначати дозування може лише лікар.
Нормальний рівень тиску допомагає забезпечити правильну циркуляцію крові та доставлення кисню й поживних речовин до всіх органів - що визначає нашу життєдіяльність.
Однак, порушений рівень артеріальний тиск може негативно впливати і на інші органи.
Фахівці кажуть, що занадто високий артеріальний тиск може негативно впливати на роботу серця, збільшуючи ризик розвитку хвороб серця та судин.
Здоровий тиск є важливим для нормальної роботи нервової системи та мозку.
Важливо пам'ятати, що низький тиск може спричинити запаморочення та слабкість, а високий - головний біль та нервовість.
Високий кров’яний тиск може спричинити розвиток остеопорозу.
Якщо у вас тривалий високий кров’яний тиск, то це може призвести до порушення кровообігу та пошкодження дрібних кровоносних судин у ваших очах, знижуючи гостроту зору.
Менше надходження крові до статевих органів може спричинити еректильну дисфункцію у чоловіків і зниження статевого потягу в жінок.
Тому важливо дотримуватися здорових звичок, щоб підтримувати нормальний артеріальний тиск. А саме регулярна фізична активність, збалансоване харчування, відмова від негативних звичок - допомагає зберегти здоровий артеріальний тиск.
В артеріальному тиску виділяють два показники:
Артеріальний тиск вимірюється в міліметрах ртутного стовпа (мм рт. ст.). При цьому, першим вказується значення систолічного тиску, а другим - діастолічного.
Рівні нормального артеріального тиску:
Раніше ми повідомляли, чому підвищується або знижується тиск та які фактори на це впливають.
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