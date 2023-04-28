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Чому порожню пляшку не можна ставити на стіл: суть прикмети

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П'ятниця 28 квітня 2023 18:08
Чому порожню пляшку не можна ставити на стіл: суть прикмети Чому не можна ставити пусту пляшку на стіл (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час застілля спорожнюються пляшки з напоями та алкоголем і їх одразу ставлять на підлогу. У першу чергу це звільняє місце для інших страв і до того ж існує прикмета, що порожню тару не можна залишати на столі.

Чому порожні пляшки не можна ставити на стіл - читайте на Styler нижче.

Що може статись

Вважається, що порожня пляшка, яку поставили на стіл, може принесе в родину нещастя та багато іншим проблем:

  • порожня тара відлякує фінансовий добробут і достаток, натомість символізує дні в злиднях;
  • може привернути в домівку хвороби;
  • для жінок порожня пляшка на столі віщує проблеми з репродуктивною функцією;
  • у пустій пляшці може оселитися злий дух чи прокляття, які потім приноситимуть невдачі.

Пояснення прикмети

Існує думка, що порожні пляшки на столі приносять у будинок бідність. Якщо ж на стіл поставити порожню пляшку, то господині будинку незабаром не буде чим накрити цей стіл.

Ще здавна вважалося, що сумлінна господиня завжди метушиться навколо гостей, то підставляючи нову порцію страви, то прибираючи порожній посуд. Але якщо господиня раптом залишила на поверхні порожню пляшку, то значить, що гостям пора збиратися додому

До того ж порожні пляшки можуть просто займати вільний простір на столі та заважати гостям. Також ненаповнену місткість дуже просто впустити і розбити.

Раніше ми повідомляли, чому не можна повертати посуд порожнім після частування.

Також ми писали, що значить розбита чашка у вівторок, середу чи інший день.

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