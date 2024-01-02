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Чому під час свят з‘являється відчуття самотності

Відчуття самотності під час свят (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Досить часто люди відчувають самотність під час свят і на це впливають різні чинники.

Про те, чому людина може відчути самотність під час свят, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічної портал Mentoly в instagram.

Чому самотність відчувається під час свят 

Насправді причин для цього багато, можливо людина взагалі почувається самотньо у компаніях, або не має друзів і святкує сама. Можуть бути складні стосунки з різними і це теж впливає на стан. 

Самотність у святковий період свідчить про бажання розділити цей час з близькими приємно провести свята відчути себе потрібними поділитися своїм теплом з іншими. Коли закрити цю потребу немає можливості, виникає сильне відчуття ізольованості та непотрібності.

Також на відчуття самотності впливають такі фактори:

  • зміна режиму сна 
  • почуття більшої втоми, ніж зазвичай 
  • почуття тривоги, занепокоєння або тривоги 
  • труднощі з концентрацією 
  • зміна апетиту або ваги 
  • втрата задоволення від того, що раніше приносило задоволення 
  • почуття нікчемності або провини 
  •  пригнічений, дратівливий настрій

Причина перша

Відчуваєте ізольованість, через відсутність можливості бути з рідними

Як бути. Зробіть святкування онлайн з тими, з ким вам хотілося 6 провести свята. Сплануйте вечерю і приготуйте одні страви, подивіться разом фільм та пограйте в ігри. 

Причина друга

Відчуваєте фінансовий стрес через можливі надмірні витрати або труднощі з придбанням подарунків. 

Як бути.Домовтеся з друзями про Таємного Санту з обмеженим бюджетом, що буде підходити усім в компанії. Зробіть подарунок своїми руками, він може бути продуманим і недорогим. Ваші друзі будуть знати, що ви вклали час, свою роботу, енергію в розробку цього подарунку і цінуватимуть його ще більше. 

Причина третя 

Маєте нереалістичні очікування, що свята - це безперервна радість і святковий настрій

Як бути.Соціальні мережі дуже впливають на наші очікування, тому спробуйте перемикнути свою увагу на все, що ВИ робите у своєму житті, а не  порівнювати себе з іншими та життям, яке вони зображують в мережі. 

Ані відчуття самотності, ані будь-яке інше відчуття, не визначає нас як особистостей. Єдине, про що свідчить самотність - це прагнення бути потрібними, обмінюватися енергією з іншими й відчувати прийняття, любов та довіру. 

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