Чому наш мозок часто згадує "крінжові" ситуації

Чому наш мозок згадує "крінжові" ситуації

Мозок людини - це ніби окремий всесвіт, який постійно обробляє інформацію та нагадує нам ті речі, про які ми у повсякденному житті взагалі ніколи не згадуємо та думаємо, що нова інформація їх витіснила.

Проте іноді ми можемо згадати настільки погані ситуації, де не були у гарному світі й це починає нас мучити. Ми думаємо, що можна було вчинити інакше або про те, що ми зовсім не знаємо на що здатні.

"Як би смішно це не звучало, але цим психіка тобто зцілитися. Тобто, таким чином мозок показує, що в тих ситуаціях все ще залишається заряд, енергія, не прожиті емоції", - каже психотерапевт.

Також він зазначив, що це відбувається в ситуаціях які були занадто сильно заряджені емоціями в той момент і психіка не могла це вивезти аж ніяк. Це і є поняття яке називається незакритий гештальт, наче не вистачає пазликів.

Саме тому ми повертаємося туди, де не змогли закрити питання або забути людину, з якою пов’язані такі ситуації. Й цікавість в тому, що ми могли вчинити правильно, але наш мозок не сприйняв це і розцінив за помилку, яка не дозволяє жити спокійно.

"В усій картинці та мозок постійно хоче їх відтворити, відновити, щоб картинка була складена. І зазвичай, як би банально це не звучало, людині потрібна підтримка, яка допоможе сформувати новий досвід, на кшталт: "Я це пережив, але зі мною тепер все окей, я можу на себе спертися", - підсумував психотерапевт.