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Чому можуть не червоніти помідори та як їм допомогти дозріти

Чому не червоніють помідори (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Затяжні дощі та прохолода можуть негативно вплинути на врожай помідорів - плоди повільно дозрівають. Є деякі способи, які допоможуть томатам швидше рости, ставали солодкими та соковитими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha stewart.

Що не дає помідорам червоніти

Занадто висока або низька температура є найпоширенішою причиною того, що ваші помідори не дозрівають.

Висока температура перешкоджає виробленню лікопіну та каротину, які є пігментами, які змушують помідори змінювати колір із зеленого на стиглий. Надто низькі температури також не сприяють дозріванню плодів.

Як активізувати дозрівання помідорів

Розщепити стебла

У стеблинці потрібно зробити невеликий надріз довжиною 5 см і вставити в нього паличку. Такий спосіб помітно впливає на швидкість дозрівання овочів.

Скоротити поливи

Під час збору плодів потрібно трохи скоротити полив рослин. Досить буде насичувати помідори вологою раз на тиждень.

Нестача калію

Якщо помідори повільно дозрівають, корисним для них буде підживлення з калієм. 1 ст. ложку сульфату калію розчиніть у 10 л води, розмішайте і виливайте по 500 мл під кожен кущ, у попередньо политий ґрунт.

Такий метод буде корисним, якщо помідорам не вистачає світла, забагато багато похмурих та дощових днів.

Надто густі посадки

Вирішити проблему можна, зрізаючи зайві пасинки. Досвідчені садівники радять відрізати верхівки рослини на два листки вище за верхню китицю: так нижні плоди отримують більше шансів дозріти.

Проколювати плоди

Багато хто помічав, що пошкоджені овочі швидше наливаються бажаною червоністю. Тому можна зробити кілька проколів паличкою в районі плодоніжки - це прискорить процес дозрівання.

Коли збирати помідори

Перші плоди помідорів можна зривати вже в середині серпня, як тільки вони стануть блідо-червоними або світло-жовтими. Зриваючи такі плоди, ви прискорите дозрівання інших томатів. Також потрібно зривати з кущів помідори з плямами або ознаками хвороби, щоб хвороба не поширилася.

Вдалий час збирання основного врожаю залежить від погоди. Збирайте урожай, коли приблизно 80% томатів стануть червоними.

 

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Помідори