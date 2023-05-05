Чому не можна прати одяг перед сном: важлива прикмета

Часто через роботу не вистачає часу, щоб випрати одяг вдень, тому усі роблять це ввечері. Проте існує прикмета, що не можна прати перед сном. Зокрема, такими діями можна залучити негативну енергетику в дім.

Чому не можна прати одяг на ніч - читайте на Styler нижче .

Чому не можна прати на ніч

Вважається, що перехід, коли день замінюється ніччю, має свою особливу енергетику.

Існує думка, що ніч - це найбільш "зручний" час для всілякої нечисті. Тому не можна залишати білизну сушитися на ніч - як на вулиці, так і всередині житла. Згідно з прикметою, речі можуть привабити до себе злі сили або негативну енергетику.

Також вважається, що залишений сушитися на ніч одяг може "набратися" негативної нічної енергетики і потім викликати головні болі в людини, яка його носитиме.

Окрім того, ще у наших предків було також негативне ставлення до місячного світла. Вважалося, що одяг, висушений під таким світлом, може притягувати до себе невдачі та хвороби.

Коли краще прати

Найкраще прати одяг перед обідом. Одяг, випраний у цей час, зможе захистити своїх власників від негативу.

До того ж найкращим днем для прання є середу. Згідно з повір’ям, понеділок був поганим днем для такого заняття, адже потім весь тиждень доведеться сушити випрані речі.

Вівторок - прання у цей день може притягнути до сім’ї біду. П’ятниця була нейтральною для цього заняття і не віщувала нічого поганого.

Також забороняється прати у свята, щоб не притягнути невдачі.