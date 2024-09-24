Чому не можна мити підлогу вночі: що говорять прикмети

Миття підлоги вночі викликає у людей різні забобони та страхи. Багато хто вважає, що це може призвести до негативних наслідків і нещасть.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, чому не можна мити підлогу вночі та звідки прийшов цей забобон.
У давнину вірили, що підмітання підлоги ввечері може принести біду, адже мітла або віник мали не тільки практичне, але й магічне значення. Їх пов'язували з чаклунством, адже відьми використовували ці предмети у своїх ритуалах. Тому підмітання в темний час доби вважалося небезпечним - це могло випадково активувати магічні сили.
Крім того, віник символізував енергію оселі. Вірили, що вечірнє прибирання може "вимести" позитивну енергію з дому, відкриваючи його для негативних впливів, злих духів та темних сил, які були особливо активні вночі.
Забобони - це вірування, які базуються на народних традиціях, страхах і символіці, часто пов’язані з надприродними явищами. Вони зазвичай виникають через спроби пояснити незрозумілі події або впливати на своє життя через певні ритуали або заборони.
Забобони про підмітання підлоги ввечері мають різні трактування, але більшість з них попереджає про можливі негативні наслідки для дому та його мешканців. А саме:
Щоб уникнути негативних наслідків підмітання ввечері, можна дотримуватися таких порад:
Раніше ми розказували, чи можна продавати свою весільну сукню - що кажуть прикмети і забобони.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Vocal Media, Weird South.