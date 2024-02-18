Чому ми "залипаємо" на дивні відео у соцмережах: смішні тварини, прання килимів та інші рілси

Не журіть себе, якщо ввечері ви й не помітили, як проміняли фільм чи книгу на вірусні ролики у мережі. Часом такий контент відволікає, заспокоює та навіть мотивує.

Чому ми "залипаємо" на відео з прання килимів, пояснює РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на психологічну платформу "Ти як?" у Telegram.

Можна не думати

Монотонні відео з передбачуваним фіналом відволікають та заспокоюють: хтось ріже на шматки мило, а ми відпускаємо думки й тривоги. Ці кілька хвилин можна нічого не аналізувати, не коментувати. Здається, те, що треба після складного дня.

Позитивні емоції

Ми любимо дива, і сучасний монтаж дійсно вміє подарувати ефект "вау". Ось ми бачимо безнадійно брудний килим, а за кілька хвилин він стає, мов новий. Ну хіба не магія?

Схожі відчуття дарують ролики з макіяжем, шоколадними фігурами у людський зріст чи стискання предметів під пресом.

Натхнення та мотивація

Можна вічно дивитися на три речі: як горить вогонь, як біжить вода і як працює інша людина. Дивлюся, як дівчина реставрує меблі на кухні. Клас, і ніби нічого складного. Може й собі спробувати?

"Мурахи по шкірі"

Хтось розгортає цукерку біля мікрофона, жує, ковтає, а потім довго шарудить обгорткою. Такі "звукові" відео звуться ASMR, і вони здатні викликати у тілі автономну сенсорну меридіанну реакцію - схожі приємні відчуття ми переживаємо, коли слухаємо улюблені пісні.