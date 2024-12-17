Чому ми втрачаємо концентрацію протягом дня? Нам заважає всього один предмет

Чому ми втрачаємо концентрацію

За словами вчених, найчастішою причиною втрати концентрації протягом дня є наші смартфони, які вже давно стали невід’ємною частиною нашого повсякденного життя. Вони постійно привертають нашу увагу через сповіщення та повідомлення.

Багато хто намагається мінімізувати відволікання, просто увімкнувши в телефоні у беззвучний режим або покласти його екраном донизу на столі. Але виявляється, що навіть такий простий крок не розв'язує проблему.

Кожен звук або вібрація смартфона можуть легко порушити концентрацію. І навіть коли телефон знаходиться в сумці або у ящику стола, ми все одно відчуваємо його присутність.

Як реагує наш мозок на сповіщення

Професор когнітивної нейронауки Ерно Германс пояснює, що постійне відволікання на сповіщення (стрес) погіршує здатність до концентрації. Наш мозок звикає до миттєвих реакцій, і це ускладнює зосередження на важливих завданнях.

Ми перевіряємо телефон протягом робочого дня, коли їдемо у транспорті, у магазині, під час зустрічі з друзями. Ми хапаємо телефони зранку, коли прокинулися й останнє, на що ми дивимося перед сном - це екран наших смартфонів. І ця звичка вже стала автоматичною моделлю поведінки, яку неймовірно важко зламати.

Чим це загрожує

З часом таке постійне переривання може призвести до проблем з пам’яттю, оскільки мозок не може обробляти велику кількість стимулів одночасно.

З усім тим, навіть якщо ми намагаємося відкласти телефон, його просто фізична присутність поруч також знижує рівень концентрації. Якщо телефон є десь поблизу, мозок не може повністю сконцентруватися на виконанні завдання.

Дослідження показують, що мозок готується до потенційних перерв, що змушує нас витрачати більше енергії на контроль цього стимулу.

Звичка перевіряти телефон стала настільки автоматичною, що ми часто робимо це без усвідомлення, витрачаючи час на соціальні мережі або інші додатки, коли нам здається, що це необхідно.

Що ж можна зробити?

Вчені впевнені, що побороти цю звичку абсолютно реально і можна почати тренувати власну концентрацію, щоб повернути собі уважність.

"Концентрація - це те, що потрібно тренувати, як і м'яз, який потрібно підтримувати міцним", - каже професор та когнітивний психолог Стефан ван дер Стігхель.

Він радить створити робоче середовище, де буде якомога менше відволікаючих факторів. Можна також використовувати техніку Pomodoro: ви зосереджено працюєте 25-30 хвилин, а потім робите перерву на 5 хвилин. Після чотирьох таких раундів можна зробити перерву на 15-20 хвилин.

Заплануйте час для перевірки телефону, наприклад о 10 ранку, потім тільки під час обідньої перерви, ввечері - з 19:00 до 19:15-19:30.

Уклавши суворі домовленості з самим собою, вам стане набагато легше діяти. Спочатку, звісно, буде нелегко і рука буде тягнутися до смартфону. Але це питання часу. Залишайте телефон у кишені куртки, у сумочці, в ящику - обирайте місце подалі, де ви швидко не зможете схопити його до рук.

Якщо вам заважають повідомлення у месенджерах - вимикайте звук під час напруженої роботи або не реагуйте на сповіщення до закінчення певного об'єму роботи.

Тренувати концентрацію можна в неробочий час. Покладіть телефон в іншій кімнаті для заряджання, залишайте його вдома, коли йдете гуляти або в магазин. Не беріть його з собою у ванну чи туалет.

Спробуйте себе зупиняти: коли берете телефон до рук, запитайте себе, чи справді вам так потрібно його перевірити. Уважність та медитація допоможуть вам жити поточним моментом і покращити контроль вашої уваги та концентрацію.