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Чому ми молимося святим і хто вони?

П'ятниця 25 жовтня 2024 06:45
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Чому ми молимося святим і хто вони? Для чого молитися святим (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Молитва до святих є невід’ємною частиною православної віри, надаючи вірянам підтримку і заступництво. Святі, які вели праведний спосіб життя, слугують нам прикладом і опорою на нашому духовному шляху.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які існують лики святості та навіщо їм молитися.

Які існують лики святості

У Православній Церкві існують різні лики святості, які відображають подвиг і шлях святих до порятунку. Основні лики святості включають:

  • Апостоли. Найближчі учні Ісуса Христа, які проповідували християнство після зішестя Святого Духа. Виділяються Першоверховні апостоли Петро і Павло, а також Євангелісти.
  • Рівноапостольні. Святі, які не були безпосередніми учнями Ісуса, але поширювали християнську віру подібно до апостолів, звертаючи до Христа цілі народи.
  • Святителі. Церковні ієрархи, єпископи, які проявили особисту праведність та зробили значний внесок у розвиток Церкви.
  • Преподобні. Ченці, які своїм подвижницьким життям уподібнилися Христу. Вони шануються за духовні досягнення.
  • Пророки. Старозавітні пророки, які сповіщали людям волю Божу та передбачали прихід Месії. Найвідоміший новозавітний пророк - Іоанн Хреститель.
  • Безсрібники. Святі, які мали дар лікування та відмовлялися від оплати за свою працю, проявляючи безкорисливість (наприклад святий Пантелеймон Цілитель).
  • Благовірні. Царі та князі, які прославилися благочестивим життям, служінням своєму народові та Церкві.
  • Мученики. Святі, які постраждали за віру в Христа. Серед них вирізняються великомученики та страстотерпці, які виявили особливу терплячість.
  • Юродиві. Святі, які прийняли добровільний подвиг юродства, викриваючи гріхи суспільства своїм божевільним виглядом.
  • Праведні. Миряни і священнослужителі, які жили праведним життям і залишилися вірними Богу.

Окремий вид праведних - Богоотці. До них відносяться:

  • Святі праведні Іоаким і Анна. Батьки Пресвятої Богородиці, які довго були бездітними, але за свою віру та молитви отримали благословення народити Марію.
  • Святий праведний Йосиф Обручник. Чоловік Марії, який охороняв і піклувався про неї та Ісуса Христа під час Його дитинства.
  • Цар Давид. Предок Ісуса Христа по плоті, з роду якого походив Месія, згідно з пророцтвами Старого Завіту.

Богоотці шануються за їхню виняткову роль у підготовці до пришестя Спасителя.

Навіщо молитися святим

Святі виступають нашими заступниками перед Богом. Христос - головна постать у християнському житті, і кожна молитва в кінцевому результаті звертається до Нього. Проте святі, які прожили праведне життя, подолали гріхи й досягли святості, можуть допомогти в наших молитвах, оскільки мають особливий доступ до Божої милості.

Наші гріхи можуть стати перешкодою у спілкуванні з Богом, тому святі, які очистили свої душі й живуть у гармонії з Богом, можуть звернутися до Нього від нашого імені. Важливо розуміти, що святі не є джерелом благ самі по собі - вони лише заступаються за нас, а всі дари й благословення походять від Господа.

Церква також нагадує, що святі є частиною Тіла Христового, як і всі християни. Вони виконують свою особливу місію, допомагаючи вірянам, але завжди під керівництвом благодаті Святого Духа.

Раніше ми пояснювали, що таке канони й акафісти та як їх правильно читати.

Також дізнайтеся, як правильно подавати записки у церкві.

Під час написання матеріалу було використано джерела: "Благовіст", сайт Волинської Єпархії УПЦ "Православна Волинь".

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