Чому ми молимося святим і хто вони?
Молитва до святих є невід’ємною частиною православної віри, надаючи вірянам підтримку і заступництво. Святі, які вели праведний спосіб життя, слугують нам прикладом і опорою на нашому духовному шляху.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які існують лики святості та навіщо їм молитися.
Які існують лики святості
У Православній Церкві існують різні лики святості, які відображають подвиг і шлях святих до порятунку. Основні лики святості включають:
- Апостоли. Найближчі учні Ісуса Христа, які проповідували християнство після зішестя Святого Духа. Виділяються Першоверховні апостоли Петро і Павло, а також Євангелісти.
- Рівноапостольні. Святі, які не були безпосередніми учнями Ісуса, але поширювали християнську віру подібно до апостолів, звертаючи до Христа цілі народи.
- Святителі. Церковні ієрархи, єпископи, які проявили особисту праведність та зробили значний внесок у розвиток Церкви.
- Преподобні. Ченці, які своїм подвижницьким життям уподібнилися Христу. Вони шануються за духовні досягнення.
- Пророки. Старозавітні пророки, які сповіщали людям волю Божу та передбачали прихід Месії. Найвідоміший новозавітний пророк - Іоанн Хреститель.
- Безсрібники. Святі, які мали дар лікування та відмовлялися від оплати за свою працю, проявляючи безкорисливість (наприклад святий Пантелеймон Цілитель).
- Благовірні. Царі та князі, які прославилися благочестивим життям, служінням своєму народові та Церкві.
- Мученики. Святі, які постраждали за віру в Христа. Серед них вирізняються великомученики та страстотерпці, які виявили особливу терплячість.
- Юродиві. Святі, які прийняли добровільний подвиг юродства, викриваючи гріхи суспільства своїм божевільним виглядом.
- Праведні. Миряни і священнослужителі, які жили праведним життям і залишилися вірними Богу.
Окремий вид праведних - Богоотці. До них відносяться:
- Святі праведні Іоаким і Анна. Батьки Пресвятої Богородиці, які довго були бездітними, але за свою віру та молитви отримали благословення народити Марію.
- Святий праведний Йосиф Обручник. Чоловік Марії, який охороняв і піклувався про неї та Ісуса Христа під час Його дитинства.
- Цар Давид. Предок Ісуса Христа по плоті, з роду якого походив Месія, згідно з пророцтвами Старого Завіту.
Богоотці шануються за їхню виняткову роль у підготовці до пришестя Спасителя.
Навіщо молитися святим
Святі виступають нашими заступниками перед Богом. Христос - головна постать у християнському житті, і кожна молитва в кінцевому результаті звертається до Нього. Проте святі, які прожили праведне життя, подолали гріхи й досягли святості, можуть допомогти в наших молитвах, оскільки мають особливий доступ до Божої милості.
Наші гріхи можуть стати перешкодою у спілкуванні з Богом, тому святі, які очистили свої душі й живуть у гармонії з Богом, можуть звернутися до Нього від нашого імені. Важливо розуміти, що святі не є джерелом благ самі по собі - вони лише заступаються за нас, а всі дари й благословення походять від Господа.
Церква також нагадує, що святі є частиною Тіла Христового, як і всі християни. Вони виконують свою особливу місію, допомагаючи вірянам, але завжди під керівництвом благодаті Святого Духа.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: "Благовіст", сайт Волинської Єпархії УПЦ "Православна Волинь".