Чому в градуснику розділяється ртуть та як його "врятувати"
Інколи можна помітити, що між ртуттю в градуснику з'явилися порожні проміжки. Варто знати, що до цього призводить та як виправити ситуацію і зберегти градусник.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост фармацевта Анни Тарасенко у TikTok
Чому так стається
За словами фармацевта, така проблема може виникнути, якщо коли градусник вдаряється об щось. Зовні він залишається цілий, але між стрічкою ртуті з'являється невеликий пробіл.
У такій ситуації градусник викидати не потрібно, адже його ще можна врятувати.
Необхідно взяти градусник та підставити його кінчик під теплу воду з крана. В результаті температура стане, наприклад 40 і ртуть з'єднується. Далі можна звичайним чином збити градусник і користуватись ним далі.
Важливо, що температура води повинна бути не більше 40 градусів, інакше є ризик зламати градусник остаточно.
Необхідно знати, що іноді після такого поділу ртуті градусник починає показувати неправильні показники. Тому варто після цього виміряти температуру і перевірити показання. Якщо помітили, що градусник почав показувати неправильні дані, краще його утилізувати і купити новий.
Як діяти, якщо розбився градусник
Якщо вже так сталось, що ви розбили ртутний градусник, то потрібно знати, що робити. Дотримуйтесь таких порад:
- виведіть з приміщення всіх людей, у першу чергу, дітей, інвалідів та літніх людей
- максимально ізолюйте від людей забруднене приміщення, щільно зачиніть усі двері
- захистіть органи дихання хоча б вологою марлевою пов'язкою
- збирайте ртуть спринцівкою великі кульки і відразу скидайте їх у скляну банку з розчином (2 г перманганату калію на 1 літр води), більш дрібні кульки збирайте щіточкою на папір і теж скидайте в банку
- вимийте забруднені місця мильно-содовим розчином (400 грамів мила і 500 грамів кальцинованої соди на 10 літрів води)
- зачиніть приміщення після обробки так, щоб не було з'єднання з іншими приміщеннями і провітрюйте протягом трьох діб
- утримуйте в приміщенні, по можливості, температуру не вище 18-20°C
До того ж у такій ситуації варто уникати деяких помилок. Серед них:
- не пилососьте ртуть та не використовуйте віник. Так вона розпадеться на менші частинки і потрапить у повітря
- не виливайте ртуть у водостік. Вона може потрапити у сантехніку та пошкодити її
- не залишайтеся у тому ж одязі, який ви носили під час інциденту. На ній можуть залишатися частки ртуті
@anna.tarasenko_ nst: anna.tarasenko_ #термометр #градусник #ртуть #лікування оригінальний звук - Анна Фармацевт
Раніше ми повідомляли, куди здати старий ртутний градусник, аби не нашкодити собі і довкіллю.
Також читайте, чи можна приймати душ при високій температурі.