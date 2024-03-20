Чому фарбоване волосся більш чутливе до високих температур

Кожна дівчина полюбляє експериментувати, вирівнювати або крутити волосся. Це, звісно, завжди має гарний вигляд, але несе пряму шкоду структурі волосся, адже кожна плойка та фен мають високі температури.

Фен та плойка псують й натуральне волосся, а ось для фарбованого високі температури вдвічі небезпечніші, особливо, якщо це блонд.

Чому фарбоване волосся більш чутливе до високих температур (фото: Freepik)

Певно нескладно помітити, як віші кінчики стають більш тонкими та неживими, якщо ви постійно користуєтеся плойками. Все це вплив високої температури, але є й професійне пояснення, чому фарбоване волосся страждає від гарячих інструментів для укладки більше.

"Фарбоване волосся коштом хімічного впливу стає одразу більш тендітним ніж раніше, тому що процес відбувається таким чином: Фарба відкриває кутикулярний шар, проникає у кортекс (середній шар)", - пояснює трихолог.

"Тобто структура волосся, а саме його найсильніший шар залишається без ліпідів. Тому, дійсно, використання плойки та фену буде для нього набагато небезпечнішим, ніж для натурального волосся", - продовжила Юлія.