Почему у мужчин чаще возникают инфаркты и что защищает организм женщин

Есть утверждение, что у мужчин чаще возникают проблемы с сердцем. Это все потому, что у женского организма есть определенная защита.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Мужчины чаще болеют инфарктами и инсультами

По словам врача, женщин защищают от сердечно-сосудистых заболеваний гормоны - эстрогены.

"У мужчин такого бонуса нет", - отметила кардиолог.

Поэтому для того, чтобы не заболеть инфарктом и инсультом мужчинам нужно быть более осознанными к своему здоровью.

Нужно иметь желание жить не только долго, но и качественно.

Как предотвратить инфаркт

Сначала нужно обратить внимание на образ жизни, который часто далек от идеального. Ежедневные физические нагрузки, диета, здоровый ночной сон, избегание стрессов - это минимальная, но необходимая забота об организме.

Следует помнить, что восемь часов сна - это залог стабильной работы организма. Ведь тело в таком случае получает все необходимое для восстановления, поддержания иммунитета и становится стрессоустойчивым.

Важным для организма есть и здоровое питание.

Нездоровый рацион - главный фактор риска развития проблем с сердцем и причиной каждой пятой смерти в мире. Продукты с высоким содержанием соли и сахара, трансжиры, недостаточное употребление овощей и фруктов и, как следствие, лишний вес - все это приводит к артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, инфаркту и инсульту.

При этом актуальной проблемой для многих остается переедание. Кроме лишнего веса и вреда для сердечно-сосудистой системы, оно в целом негативно влияет на здоровье: