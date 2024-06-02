Чому чоловіки заводять коханок і чи можна цьому запобігти: дуже правдива відповідь експерта

У світі, де вірність іноді здається такою ж рідкісною, як чесний політик, питання "чому чоловіки заводять коханок?" може звучати риторично. Але не хвилюйтеся, ми тут зібрались для того, щоб розкласти все по поличках - з гумором, звісно, бо без нього якось сумно останнім часом.

Перше і найважливіше: чоловіки не заводять коханок тому, що вони злі. Ні, це скоріше через те, що вони… нудьгують. Так, нудьга - це той самий злодій, що краде щастя зі шлюбу, як і кишеньковий злодій краде гаманці.

Чоловік може мати все: люблячу дружину, дітей, які не забувають про День батька (хоча мало хто взагалі знає, що є такий день), і навіть собаку, яка не гавкає на сусідів. Але якщо він відчуває, що його життя стало передбачуваним, як погода у Львові, він може почати шукати пригод на свою… ну ви знаєте куди.

Тепер до другого питання: чи можна запобігти зраді? О, це вже складніше, ніж знайти місце для парковки в центрі міста у п’ятницю ввечері. Але не все так безнадійно.

"Ключ до вірності може лежати в постійному оновленні стосунків. Це не означає, що вам потрібно влаштовувати екстремальні побачення на краю вулкана кожного тижня. Просто тримайте іскру живою, влаштовуйте сюрпризи, іноді змінюйте рутину. Можливо, навіть влаштуйте романтичну вечерю… в гаражі? Ну чому б і ні?" - пояснює експерт.

Запам’ятайте, коханки - це не завжди відповідь на проблеми у стосунках. Іноді вони можуть бути просто… ну, як кажуть, "зайвим головним болем".

"Так що, можливо, краще вкласти трохи зусиль у свої основні стосунки, ніж шукати пригоди на стороні. І пам’ятайте, якщо ви все ж таки вирішили влаштувати романтичну вечерю в гаражі, не забудьте вимкнути двигун автомобіля. Безпека понад усе!" - радить Віталій Курсік.