Чому чоловіки починають нудьгувати у стосунках: 13 основних причин та як можна все виправити

З часом, коли проходить перший емоційний період розвиток стосунків, починаються будні, а разом з ними й нудьга. Підтримувати інтерес та хвилювання стає все важче, іскра згасає і здається, що ви живете разом тільки за звичкою. Але усе це можна виправити, якщо знати причини такої нудьги.

Чому чоловіки починають нудьгувати у довготривалих стосунках та як це можна виправити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Відсутність емоційного зв'язку

Одна з найголовніших причин нудьги - це відсутність емоційного зв'язку. Початковий запал згасає, а глибші емоційні зв'язки не формуються. Тому чоловіки починають відчувати себе відокремленими від своїх партнерок.

Щоб зміцніти емоційний зв'язок, потрібно приділяти увагу змістовним та відвертим розмовам, часу наодинці, спільним заняттям. А ще - знайдіть ту мову кохання, яка підійде вам обом.

Рутина та передбачуваність

Рутина забезпечує певний комфорт та стабільність, однак вона призводить до нудьги, якщо життя стає занадто передбачуваним. Навіть у "Дні бабака" герой проживав один й той самий день, але з різними подіями.

Чоловікам здається, що вони живуть одним й тим самим днем знову і знову, а це значно зменшує емоційність та вогонь у стосунках.

Додайте у ваші стосунки різноманітність та спонтанність. Плануйте несподівані побачення, пробуйте разом нові заняття та намагайтеся будь-яким способом освіжити почуття.

Відсутність особистісного зростання

Особистісний розвиток важливий для збереження інтересу до стосунків. Якщо один з партнерів відчуває застій у своєму розвитку, то це призводить до незадоволення та нудьги. Чоловікам, як і кожній людині, необхідно відчувати, що вони ростуть та розвиваються як особистості.

Заохочуйте одне одного досягати особистих цілей та інтересів. Підтримуйте амбіції партнера та відзначайте його досягнення.

Відсутність інтимності та романтики

Романтика та інтимність також мають велике значення та є ключовими складовими здорових стосунків. Коли цих елементів не вистачає, чоловік почуває нудьгу та відчуженість. Фізичний потяг та романтичні жести допомагають підтримувати міцний зв'язок і роблять стосунки захоплюючими.

Докладайте зусиль, щоб зберегти вогонь між вами. Регулярно показуйте свої почуття, інтерес, потяг, плануйте романтичні жести та віддавайте пріоритет інтимним моментам.

Відсутність розуміння

Ефективне спілкування є життєве важливим для будь-яких стосунків. Коли спілкування порушується, можуть виникати непорозуміння та невирішені конфлікти, а це призводить до нудьги та невдоволення. Чоловіки можуть відчувати, що їх не чуть та не розуміють, а це змушує їх закриватися у собі та віддалятися.

Занадто багато уваги

Часом жінки стають занадто зосередженими на своєму партнері або самих стосунках. Всі особисті цілі, піклування про себе, друзі, інтереси - відходять на другий план. І фактично жінка перестає бути тою, з ким чоловік познайомився у яку закохався.

Ви не маєте відмовлятися від своїх інтересів, друзів, цілей і припиняти розвиватися у своїх напрямках. Це призводить до спаду інтересу та нудьги у чоловіків.

Або занадто мало уваги

Відсутність компліментів може змусити чоловіка закритися від партнерки. У тривалих стосунках легше почути конструктивну критику або ниття, і це виснажує. Особливо, якщо позитивного підкріплення, компліментів та слів подяки дуже мало.

Переконайтеся, що ви говорите партнерові достатньо теплих слів, компліментів та слів подяки.

Все занадто легко

Постійна доступність партнерки та сприйняття всього, що відбувається, робить стосунки для чоловіка легкими. Це одночасно добре і не дуже. Коли немає таємниць, не потрібно дивувати партнерку чи докладати зусиль, щоб приваблювати, це вбиває хвилювання у чоловіків і з'являється нудьга.

Партнеру не вистачає простору

Багато повідомлень, телефонних дзвінків, всі вечори та вихідні разом може стати на початку стосунків важким викликом. Можливо вам потрібно трошки більше часу для себе, а партнеру - більше простору?

Поговоріть з партнером про те, як часто ви бажаєте бачитися або, якщо ви вже живете разом, чи потрібні вам окремі один від одного вечори, вихідні - щоб побачитися з друзями чи побути наодинці.

Він не готовий до більш серйозних стосунків

Якщо вам партнер прихильник швидкоплинних романів та інтрижок, то у більш глибоких стосунках він буде почуватися ніяково. Можливо, він боїться свої почуттів, втратити свою примарну свободу або просто не готовий до більш серйозних стосунків.

Спробуйте поговорити про це зі своїм партнером та з'ясувати, на якому ви етапі, чи готовий він рухатися вперед у такому ж темпі, що й ви, чи потрібен йому час.

У вас багато дрібних суперечок

Кожна пара інколи свариться і це нормально, бо мати одну й ту саму думку по всіх питаннях нереально. А буває й так, що партнери часто сваряться, як кажуть "на рівному місці" - особливих причин немає, а дрібні суперечки дуже часті.

Причини, як правило, ховаються у чомусь іншому - втома, проблеми на роботі чи в інших аспектах життя, незадоволеність від стосунків або претензії до партнерки, які не обговорені. Варто відверто поговорити та з'ясувати причину сварок.

Депресія

Психологічні та психічні розлади можуть стати причиною відчуття нудьги та апатії у стосунках. Якщо ваш партнер постійно чимось пригнічений, примхливий, похмурий - можливо, він страждає від депресії. Інші ознаки:

Втрата інтересу до приємних занять

Підвищена втомлюваність

Проблеми зі сном

Тривога або дратівливість

Коливання ваги або апетиту

Єдиний спосіб з'ясувати причину - це відверто поговорити. Надати підтримку, запропонувати поговорити зі спеціалістом.

В його думках є щось або хтось важливіший

Дуже рідко, але буває й таке, що в голові вашого партнера з'явилася інша симпатія. Він може усамітнюватися частіше або проводити багато часу з кимось зі своїм друзів. Можливо навіть у вашого партнера з'явилися до когось почуття або він досі не може забути свою колишню партнерку.

Поговоріть про це та поставте правильні запитання - так, щоб не викликати біль або роздратування. Але попросіть відверто відповісти, якщо справа в іншій людині - ви маєте знати правду.