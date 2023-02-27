У чому чоловіки ніколи не зізнаються жінкам: маленькі та важливі секрети

Наша сусідка дуже гарна

Ні, ваш чоловік не хоче піти до неї й навіть запросити її на побачення. Йому справи до неї немає, а ось очі у нього є, і він визнає, що вона дуже приваблива. Коли чоловік любить одну жінку, це не заважає йому бачити красу довкола. Але своїй обраниці він у цьому не зізнається ніколи.

Мені потрібно на футбол (теніс, турнір з шашок, на баскетбол)

Часом у чоловіків похід на спортивний захід чи на ігри з друзями - це привід, щоб відпочити від ролі чоловіка, батька та голови сім'ї. Зрозуміло, що сказати прямо про те, що він втомився, чоловік не може і тому в його житті є футбол щосереди та теніс у суботу.

Я не готовий до шлюбу

Чоловіки замислюються над тим, що хочуть провести все своє життя зі своєю половинкою зазвичай не раніше, ніж мине рік з початку стосунків. А вже на перших побаченнях чи через пів року стосунків – у їхніх головах про це й думки немає. Вони не мріють про церемонію, розписи, сукню, весілля, сімейне гніздечко та імена для майбутніх дітей.

Синдром здобувача

З давніх-давен функція чоловіка в сім'ї - здобути мамонта. А жінка власне розбиралася, що з цим мамонтом потім треба робити. І в сучасному світі чоловік має продовжувати добувати мамонтів. І якщо у нього це погано виходить або ж жінка звалює цю роль на себе – у стосунках починаються проблеми. Але сказати вголос своїй жінці, що жирних мамонтів тут немає і доведеться їсти морквину – ну не можна.

Робота по дому

Дуже багато чоловіків люблять займатися домом - майструвати полиці, лагодити крани, вішати картини, забивати цвяхи та навіть орудувати пилососом. І якщо ваш чоловік відмовляється щось зробити, то варіантів всього два: у нього дійсно запланований важливий матч саме на цей вечір або він соромиться показати свою любов до пилососа у вашій присутності.

Любов до половинки

Дивно, але факт – із роками чоловіки починають любити своїх обраниць сильніше. У своєму емоційному розвитку вони трохи відстають від жінок і досягають цього стану 40-50 років. З роками чоловіки відкривають у своїх партнерках раніше невідомі сторони та починають цінувати їх значно більше. Але зізнатися своїй обраниці, що кохають її з кожним днем дедалі більше? Ні, ще запідозрить щось не те.

Вони не розуміють, що кажуть жінки

Один із найстрашніших секретів чоловіків – вони іноді не розуміють, що їм кажуть жінки. Ну хто зізнається, що ні слова не зрозумів із полум'яної мови дружини о першій годині ночі на кухні? Простіше відповісти, що вона має рацію і хвилин через 15 акуратно уточнити, що ж вона мала на увазі.

Вони бояться жінок за кермом

Але ніколи у цьому не зізнаються. Майже будь-який чоловік здалеку зрозуміє маневр іншого чоловіка на дорозі. А ось жіночий – ні. І справа не в тому, що чоловіки не довіряють жінкам за кермом, проблема в тому, що чоловіки дуже неясно розуміють, як працює мозок, логіка та реакція у жінки. А там для них – темний ліс. Тому, якщо чоловік каже щось на зразок: "здається, ми надто швидко (або не туди) їдемо", то варто дослухатися.

Вони хочуть більше свободи

Ні, чоловікам не потрібна свобода, щоб робити все, що їм хочеться, років з 18. Свобода їм потрібна, щоб бути самим собою. Наприклад, ходити з друзями на футбол, їздити на вихідні з вудкою до річки, крутити годинами машину в гаражі або вкладати в голови ваших дітей те, що вони вважають за потрібне.

Жінка, яка поважає чоловічу свободу і дає її достатньо, має більше шансів на ключ від його серця, вірність та вічність поруч із ним.