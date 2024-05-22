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Чоловіка живцем поховали у могилі і він дивом вижив: провів під землею 4 доби

Молдова, Середа 22 травня 2024 07:16
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Чоловіка живцем поховали у могилі і він дивом вижив: провів під землею 4 доби Чоловіка поховали живцем і він прожив під землею 4 дні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Неймовірна історія порятунку трапилася в селі Устя на північному заході Молдови. Поліція випадково почула крики людини з-під землі та врятувала життя 62-річному чоловікові.

Як він опинився під землею та що довелося зробити поліцейським задля порятунку людини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Politia RM.

Працівники правоохоронних органів приїхали до села Устя, щоб розслідувати смерть 74-річної жінки, яку родичі знайшли без ознак життя. Під час обшуку в будинку 18-річного підозрюваного у вбивстві пенсіонерки, поліцейські раптом почули крики про допомогу.

Голос, який просив про порятунок, лунав з-під землі й поліцейським довелося розкопати імпровізовану могилу. Чоловік був поранений, але при тямі.

Потерпілий розповів, що у суботу вони з 18-річним підозрюваним розпивали алкоголь. Потім між ними виникла суперечка і підліток нібито напав на 62-річного чоловіка з ножем та поранив його. А потім він його замкнув у імпровізованому підвалі та поховав живцем, засипавши вхід землею.

Виявилося, що бідолашний провів у цій "могилі" майже чотири доби, поки його крики про допомогу не почули під час обшуку.

18-річного юнака швидко затримали й він був у стані алкогольного сп'яніння. Під час допиту він давав плутані та непослідовні свідчення. Було рішення його заарештувати, і поліція вважає, що він не тільки намагався вбити свого товариша по пиятиці, а й пенсіонерку, яка доводиться йому родичкою.

Прокуратура продовжує вести розслідування за фактом замаху на вбивство однієї людини та вбивство іншої. Якщо вину юнака буде доведено, то йому загрожує довічне ув'язнення.

А врятованого з-під землі чоловіка госпіталізували до найближчої лікарні.

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