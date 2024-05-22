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Мужчину заживо похоронили в могиле и он чудом выжил: провел под землей 4 суток

Молдова, Среда 22 мая 2024 07:16
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Мужчину заживо похоронили в могиле и он чудом выжил: провел под землей 4 суток Мужчину похоронили заживо и он прожил под землей 4 дня (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Невероятная история спасения произошла в селе Устье на северо-западе Молдовы. Полиция случайно услышала крики человека из-под земли и спасла жизнь 62-летнему мужчине.

Как он оказался под землей и что пришлось сделать полицейским во спасение человека, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Politia RM.

Сотрудники правоохранительных органов приехали в село Устья, чтобы расследовать смерть 74-летней женщины, которую родственники нашли без признаков жизни. Во время обыска в доме 18-летнего подозреваемого в убийстве пенсионерки полицейские вдруг услышали крики о помощи.

Голос, просящий о спасении, звучал из-под земли и полицейским пришлось раскопать импровизированную могилу. Муж был ранен, но в сознании.

Потерпевший рассказал, что в субботу они с 18-летним подозреваемым распивали алкоголь. Затем между ними возник спор и подросток якобы напал на 62-летнего мужчину с ножом и ранил его. А потом он его запер в импровизированном подвале и похоронил заживо, засыпав вход землей.

Оказалось, что бедняжка провел в этой "могиле" почти четыре дня, пока его крики о помощи не услышали во время обыска.

18-летнего юношу быстро задержали и он находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время допроса он давал путаные и непоследовательные показания. Было решение его арестовать, и полиция считает, что он не только пытался убить своего товарища по пьянке, но и пенсионерку, которая приходится ему родственницей.

Прокуратура продолжает расследовать факт покушения на убийство одного человека и убийство другого. Если вина юноши будет доказана, то ему грозит пожизненное заключение.

А спасенного из-под земли мужчину госпитализировали в ближайшую больницу.

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