Чоловік Руслани Писанки пояснив, чому вирішив перепоховати її прах: "Мені наснився сон"

Чоловік телеведучої Руслани Писанки, життя якої забрала онкологічна хвороба, розповів, що після смерті коханої він довгий час відчував тривогу, адже йому здавалося, що його дружина не має спокою. Саме тому він вирішив її перепоховати із крипти Спасо-Преображенського собору на кладовище в Берківцях, де спочивають її родичі.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю Ігоря Ісакова для OBOZ.UA.
За словами Ігоря Ісакова, про перенесення місця спочинку телеведучої він думав довгий час.
Руслана Писанка з чоловіком (фото: instagram.com/pisankaruslana)
"Мені наснився сон: я, Руслана та її мама - кудись їдемо в машині. І так їм добре удвох, сміялися. Прокинувся і подумав: мабуть, треба, щоб уся сім’я була разом. Місце в крипті собору, де зберігався прах Руслани та мами, дуже гарне, але іноді в мене виникали сумніви: здавалося, що все це - ніби напоказ. Колись Руся казала: ми, як мавпочки на сцені - на огляд загалу. І отаке відчуття було в мене: Русічка не з нами вже другий рік - а спокою їй ніби немає. Мене це дуже гнітило. А от зараз, коли вона разом із рідними, мені спокійно, відлягло на душі".
До слова, близькі Руслани Писанки - її тато та молодший брат - поховані на Берковецькому кладовищі у Києві. Там чоловік перепоховав і маму, і Руслану.
Руслана Писанка з чоловіком (фото: instagram.com/pisankaruslana)
"Не волів розповідати про це публічно, бо чекаю на пам’ятник. Коли буде все зроблено, зроблю допис у соцмережі. Майстри пообіцяли встигнути до дня народження моєї Руслани - 17 листопада. Мрію, щоб у цей день приїхав на кладовище священник, якого вона дуже поважала. Митрополит Олександр настільки перейнявся свого часу нами: освячував будинок, спілкувалися багато. Домовилися, що якщо матиме час, то проведе службу на її могилі поряд із рідними - татом, мамою та братом. Запросимо близьких та друзів – хто зможе, той прийде", - поділився Ігор Ісаков.
Руслана Писанка з чоловіком (фото: instagram.com/pisankaruslana)
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