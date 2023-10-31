Чоловік Руслани Писанки пояснив, чому вирішив перепоховати її прах: "Мені наснився сон"

Як чоловіку Писанки прийшла ідея перепоховати її прах

За словами Ігоря Ісакова, про перенесення місця спочинку телеведучої він думав довгий час.

Руслана Писанка з чоловіком (фото: instagram.com/pisankaruslana)

"Мені наснився сон: я, Руслана та її мама - кудись їдемо в машині. І так їм добре удвох, сміялися. Прокинувся і подумав: мабуть, треба, щоб уся сім’я була разом. Місце в крипті собору, де зберігався прах Руслани та мами, дуже гарне, але іноді в мене виникали сумніви: здавалося, що все це - ніби напоказ. Колись Руся казала: ми, як мавпочки на сцені - на огляд загалу. І отаке відчуття було в мене: Русічка не з нами вже другий рік - а спокою їй ніби немає. Мене це дуже гнітило. А от зараз, коли вона разом із рідними, мені спокійно, відлягло на душі".

До слова, близькі Руслани Писанки - її тато та молодший брат - поховані на Берковецькому кладовищі у Києві. Там чоловік перепоховав і маму, і Руслану.

Руслана Писанка з чоловіком (фото: instagram.com/pisankaruslana)

"Не волів розповідати про це публічно, бо чекаю на пам’ятник. Коли буде все зроблено, зроблю допис у соцмережі. Майстри пообіцяли встигнути до дня народження моєї Руслани - 17 листопада. Мрію, щоб у цей день приїхав на кладовище священник, якого вона дуже поважала. Митрополит Олександр настільки перейнявся свого часу нами: освячував будинок, спілкувалися багато. Домовилися, що якщо матиме час, то проведе службу на її могилі поряд із рідними - татом, мамою та братом. Запросимо близьких та друзів – хто зможе, той прийде", - поділився Ігор Ісаков.

Руслана Писанка з чоловіком (фото: instagram.com/pisankaruslana)