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Чоловік провів у відкритому морі 24 дні та вижив завдяки кетчупу: деталі неймовірної історії

Чоловік провів у октритом морі 24 дні і вижив завдяки кетчупу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Житель острова Сінт-Мартен у Домініканській республіці Елвіс Франсуа опинився у відкритому морі на своєму вітрилі. Його винесло до Карибського моря, коли він робив ремонт на своєму судні. Без їжі та води йому довелося провести 24 дні.

Деталі неймовірної історії розповіли у The Guardian.

Елвіс Франсуа займався ремонтом свого вітрильного човна, коли його викинуло з гавані. Він не професійний моряк, тому керувати самостійно вітрильником не зміг і повернути його до берега не вдалося.

Спроби зателефонувати рідним чи друзям не мали успіху, оскільки сигнал був дуже слабким. Тому Франсуа довелося провести у відкритому морі 24 дні.

"Нічого іншого, як сидіти та чекати мені не залишалося", - пояснив чоловік.

Щоб човен не затонув, йому доводилося постійно вичерпувати воду. Щоб привернути увагу, він подряпав на борту човна слова "допоможіть". Ще він намагався розвести багаття – як сигнал лиха.

Продуктів на човні майже не було, вижити йому допомогли часниковий порошок, бульйонні кубики та кетчуп – його чоловік вживав тричі на день ковтками. Води в нього теж не було, тому він збирав ганчіркою дощову воду, і це допомогало йому втамувати спрагу.

А за 24 дні Франсуа помітив літак і відправив йому сигнал лиха. Пілот помітив судно та доповів про це на берег. Через деякий час моряка евакуювали на борт контейнеровоза, що проходив поряд.

Елвіс Франсуа провів у відкритому морі 24 дні

Чоловіка доправили до порту Картахени, де передали лікарям. Він був дуже виснажений.

"Якогось моменту я втратив надію і думав про свою сім'ю. Я дякую своїм рятувальникам, якби не вони, я б вам зараз не розповідав цю історію", - повідомив Франсуа.

Історія моряка має і цікаве продовження. Чоловік розповів журналістам, що саме допомогло йому вижити у цій неймовірній ситуації та назвав марку кетчупу – Heinz.

Компанія дізналася про щасливе порятунок чоловіка і про те, що він втратив свій човен у морі - його просто забрали на борт контейнеровоза, а судно залишили дрейфувати. Оскільки воно було несправне, то швидше за все затонуло.

"Я втратив усе, що я мав на човні", - розповів він під час спілкування з журналістами.

Компанія Heinz вирішила купити для Франсуа новий човен. Щоб знайти його, вони запустили цілу компанію у соціальних мережах.

До речі, раніше ми писали про те, що жінку врятували від смертельної хвороби завдяки ще не народженій дитині.

А ще розповідали про те, що вчені вперше показали невідомі кадри із затонулого "Титаніка".

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