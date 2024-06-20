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Чоловік прикрасив татуюваннями 95% тіла та витртив на це сотні тисяч доларів. Дивіться, як він виглядає

Четвер 20 червня 2024 07:25
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Чоловік прикрасив татуюваннями 95% тіла та витртив на це сотні тисяч доларів. Дивіться, як він виглядає Чоловік набив тату на все своє тіло (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Ремі присвятив величезну кількість часу малюнку на своїй шкірі, але каже, що до кінця ще далеко. Фарбами покрито майже 95% його тіла, але він каже, що його "картина ще не завершена".

Як виглядає справжня людина-татуювання, яка витратила на фарби понад 150 тисяч доларів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сторінку Ремі в Instagram.

Татуювання займає багато часу та тягне великі суми грошей. І Ремі, щасливий чоловік та батько, знає це дуже добре. Вартість його бодіарту вже перевалила 115 тисяч фунтів стерлінгів (близько 150 тисяч доларів).

Протягом багатьох років канадець присвячує багато часу своєму татуюванню на все тіло, і він ще дуже далеко від завершення - "полотно насичене настільки, наскільки ви думаєте. Уява змінює все".

Чоловік прикрасив татуюваннями 95% тіла та витртив на це сотні тисяч доларів. Дивіться, як він виглядає

Ось так Ремі виглядав у 2007 році (фото: instagram.com/ephemeral remy)

Ремі регулярно викладає фото на сторінках своїх соцмереж та показує, що змінилося у його картині за рік або два роки. Він позначає, що вносить ще багато змін і оновлює вже існуючий малюнок.

Чоловік прикрасив татуюваннями 95% тіла та витртив на це сотні тисяч доларів. Дивіться, як він виглядаєЧоловік прикрасив татуюваннями 95% тіла та витртив на це сотні тисяч доларів. Дивіться, як він виглядаєЧоловік прикрасив татуюваннями 95% тіла та витртив на це сотні тисяч доларів. Дивіться, як він виглядаєЧоловік прикрасив татуюваннями 95% тіла та витртив на це сотні тисяч доларів. Дивіться, як він виглядаєЧоловік прикрасив татуюваннями 95% тіла та витртив на це сотні тисяч доларів. Дивіться, як він виглядає

Як змінювалась картина на тілі Ремі (фото: instagram.com/ephemeral remy)

Загалом він зробив татуювання на деяких ділянках понад 30 разів. Основний сюжет його картини - на торсі.

Це публікація його життя, в якій задокументовано його подорож. Крім того, він зафарбував чорнилом майже все своє тіло, від рук і ніг до внутрішньої частини попи. Недоторканим лишився лише невеликий клаптик його обличчя.

Підтримкою для Ремі стала його дружина, з якою він у шлюбі з 2018 року. А ще син-підліток, який пишається таким цікавим батьком.

Чоловік прикрасив татуюваннями 95% тіла та витртив на це сотні тисяч доларів. Дивіться, як він виглядаєЧоловік прикрасив татуюваннями 95% тіла та витртив на це сотні тисяч доларів. Дивіться, як він виглядаєЧоловік прикрасив татуюваннями 95% тіла та витртив на це сотні тисяч доларів. Дивіться, як він виглядаєЧоловік прикрасив татуюваннями 95% тіла та витртив на це сотні тисяч доларів. Дивіться, як він виглядаєЧоловік прикрасив татуюваннями 95% тіла та витртив на це сотні тисяч доларів. Дивіться, як він виглядає

Усе своє життя Ремі присвятив татуюванню, дружині та сину (instagram.com/ephemeral remy)

Раніше ми писали про те, на яких місцях робити татуювання на варто.

А ще розповідали про те, що жінка витратила 120 тисяч доларів, щоб стати схожою на Барбі.

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Татуювання
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