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Мужчина украсил татуировками 95% тела и потратил на это сотни тысяч долларов. Смотрите, как он выглядит

Четверг 20 июня 2024 07:25
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Мужчина украсил татуировками 95% тела и потратил на это сотни тысяч долларов. Смотрите, как он выглядит Мужчина набил тату на все свое тело (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Реми посвятил огромное количество времени картинке на своей коже, но говорит, что до конца еще далеко. Красками покрыто почти 95% его тела, но он говорит, что его "картина еще не завершена".

Как выглядит настоящий человек-татуировка, потратившая на краски более 150 тысяч долларов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Реми в Instagram.

Татуировки занимают много времени и тянут большие суммы денег. И Реми, счастливый муж и отец, это очень хорошо знает. Стоимость его боди-арта уже перевалила 115 тысяч фунтов стерлингов (около 150 тысяч долларов).

В течение многих лет канадец посвящает много времени своей татуировке на все тело, и он еще очень далеко от завершения - "холст насыщен настолько, насколько вы думаете. Воображение меняет все".

Мужчина украсил татуировками 95% тела и потратил на это сотни тысяч долларов. Смотрите, как он выглядит

Вот так Реми выглядел в 2007 году (фото: instagram.com/ephemeral remy)

Реми регулярно выкладывает фото на страницах своих соцсетей и показывает, что изменилось в его картине за год или два года. Он обозначает, что вносит много изменений и обновляет уже существующий рисунок.

Мужчина украсил татуировками 95% тела и потратил на это сотни тысяч долларов. Смотрите, как он выглядитМужчина украсил татуировками 95% тела и потратил на это сотни тысяч долларов. Смотрите, как он выглядитМужчина украсил татуировками 95% тела и потратил на это сотни тысяч долларов. Смотрите, как он выглядитМужчина украсил татуировками 95% тела и потратил на это сотни тысяч долларов. Смотрите, как он выглядитМужчина украсил татуировками 95% тела и потратил на это сотни тысяч долларов. Смотрите, как он выглядит

Как изменялась картина на теле Реми (фото: instagram.com/ephemeral remy)

В общей сложности он сделал татуировку на некоторых участках более 30 раз. Основной сюжет его картины - на торсе.

Это публикация его жизни, в которой документировано его путешествие. Кроме того, он закрасил чернилами почти все свое тело, от рук и ног до внутренней части попы. Нетронутым остался лишь небольшой клочок его лица.

Поддержкой для Реми стала его жена, с которой он вместе с 2018 года. А еще сын-подросток, который гордится таким интересным отцом.

Мужчина украсил татуировками 95% тела и потратил на это сотни тысяч долларов. Смотрите, как он выглядитМужчина украсил татуировками 95% тела и потратил на это сотни тысяч долларов. Смотрите, как он выглядитМужчина украсил татуировками 95% тела и потратил на это сотни тысяч долларов. Смотрите, как он выглядитМужчина украсил татуировками 95% тела и потратил на это сотни тысяч долларов. Смотрите, как он выглядитМужчина украсил татуировками 95% тела и потратил на это сотни тысяч долларов. Смотрите, как он выглядит

Всю свою жизнь Реми посвятил татуировке, жене и сыну (instagram.com/ephemeral remy)

Раньше мы писали о том, на каких местах делать татуировки на стоит.

А еще рассказывали, что женщина потратила 120 тысяч долларов, чтобы стать похожей на Барби.

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Татуировка
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