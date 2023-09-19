"Чоловік плакав наді мною". На Рівненщині батьки звинувачують акушерку в смерті немовляти

У Рівненській області під час пологів померла дитина. Акушерка застосувала заборонений прийому натискання на живіт породіллі. У трагедії батьки звинувачують лікарів.

"Лікарці не подобалось, що я довго народжую"

20-річна Дар'я Юфимчук народила дитину 7 липня 2023 року. Вона впевнена, що з немовлям все було добре, адже чула його серцебиття.

Але в ході самих пологів акушерка застосувала заборонений прийом Крістеллера.

Його суть полягає в натисканні на живіт породіллі, але небезпека в тому, що внаслідок цього може розірватися матка, наступає больовий шок, кровотеча та летальний випадок для жінки та дитини.

"Ми були в родильному залі, у мене були сильні перейми, а акушерка казала: "Не вірю, що в неї сильні перейми". Лікарці не подобалось, що я довго народжую. Потім вона натискала на живіт. Чоловік був позаду. Вона поклала простирадло під мене - з одного боку давила простирадлом, ніби тягнула, а ліктем тиснула з іншого боку. Все було добре і під кінець, до останнього моменту, сердечко билось нормально. Принесли дитину на столик, і поприбігали всі лікарі. Мій чоловік пішов, подивився. Він сів наді мною і почав плакати", - згадує Дар'я.

Під час пологів акушерка застосувала заборонений у медицині прийом натискання на живіт породіллі (фото: Суспільне Рівне)

Вона додає, що напередодні акушерка поставила Дар'ї гумову трубку для штучної стимуляції пологів. Але жінка зазначає, що письмову згоду на це не давала.

Батькам надали дві причини смерті дитини: асфіксія та внутрішньочеревна інфекція.

Микола та Дар'я встигли назвати хлопчика Тимофієм і тепер щотижня приходять на його могилу, приносять квіти та іграшки. А ще хочуть, щоб лікарка понесла справедливе покарання.

"Хочу, перш за все, справедливості. Якщо вона дійсно винна - чи звільнити її, чи відсторонили від справ. Щоб таке надалі не повторювалось. Бо зараз ми, а потім ще хтось", - каже батько Микола Юфимчук.

Батьки щотижня приходять на могилу сина Тимофія (фото: Суспільне Рівне)

Що говорить сама лікарка

Пологи в Дар'ї приймала акушер-гінеколог Алла Паньків. Вона відмовляється коментувати ситуацію до завершення розслідування відмовилася.

"Після завершення всіх перевірок я надам вам усю інформацію. У засобах масової інформації шириться дуже багато інформації щодо фаховості моїх дій, я теж зацікавлена в об'єктивному висвітленні, оскільки впевнена у правильності своїх дій і їх перевірці", - прокоментувала акушер-гінеколог.

Наразі відомо, що від роботи її не відсторонили через брак доказів неналежного виконання обов'язків.