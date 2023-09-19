"Муж плакал надо мной". В Ровенской области родители обвиняют акушерку в смерти младенца

В Ровенской области во время родов умер ребенок. Акушерка применила запрещенный прием нажатия на живот роженицы. В трагедии родители обвиняют врачей.

"Врачу не нравилось, что я долго рожаю"

20-летняя Дарья Юфимчук родила ребенка 7 июля 2023 года. Она уверена, что с младенцем все было хорошо, ведь слышала его сердцебиение.

Но в ходе самих родов акушерка применила запретный прием Кристеллера.

Его суть заключается в надавливании на живот роженицы, но опасность в том, что в результате может разорваться матка, наступает болевой шок, кровотечение и летальный исход для женщины и ребенка.

"Мы были в родильном зале, у меня были сильные схватки, а акушерка говорила: "Не верю, что у нее сильные схватки". Врачу не нравилось, что я долго рожаю. Потом она нажимала на живот. Муж был позади. Она положила простынь под меня - с одной стороны давила простыней, будто тянула, а локтем давила с другой стороны. Все было хорошо и под конец, до последнего момента, сердечко билось нормально. Принесли ребенка на столик, и прибежали все врачи. Мой муж пошел, посмотрел. Он сел надо мной и начал плакать", - вспоминает Дарья.

Во время родов акушерка применила запрещенный в медицине прием нажатия на живот роженицы (фото: Суспільне Рівне)

Она добавляет, что накануне акушерка поставила Дарье резиновую трубку для искусственной стимуляции родов. Но женщина отмечает, что письменное согласие не давала.

Родителям предоставили две причины смерти ребенка: асфиксия и внутрибрюшная инфекция.

Николай и Дарья успели назвать мальчика Тимофеем и теперь еженедельно приходят на его могилу, приносят цветы и игрушки. А еще хотят, чтобы врач понесла справедливое наказание.

"Хочу, прежде всего, справедливости. Если она действительно виновата - уволить ее, или отстранить от дел. Чтобы такое в дальнейшем не повторялось. Потому что сейчас мы, а потом еще кто-то", - говорит отец Николай Юфимчук.

Родители еженедельно приходят на могилу сына Тимофея (фото: Суспільне Рівне)

Что говорит сама врач

Роды у Дарьи принимала акушер-гинеколог Алла Панькив. Она отказывается комментировать ситуацию до завершения расследования.

"По завершении всех проверок я предоставлю вам всю информацию. В средствах массовой информации распространяется очень много информации о профессиональности моих действий, я тоже заинтересована в объективном освещении, поскольку уверена в правильности своих действий и их проверке", - прокомментировала акушер-гинеколог.

Сейчас известно, что от работы ее не отстранили из-за отсутствия доказательств ненадлежащего исполнения обязанностей.